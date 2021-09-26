«Увеличили количество рабочих мест операторов кол-центра». Какие принимают меры, чтобы уменьшить очереди в поликлиниках

Новости Беларуси. Мир, похоже, накрывает новая волна коронавируса. Заметный рост заболеваемости констатируют в разных уголках планеты. Правда, есть исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Страны, где удалось сформировать тот самый коллективный иммунитет, дышат относительно полной грудью. Например, в Норвегии отменены антиковидные ограничения. Такое решение приняли власти страны благодаря количеству вакцинированных граждан. Сейчас это 90 % населения. Почти 85 % граждан привиты и в Португалии. Там коронавирусные меры уйдут в историю с 1 октября.

В Беларуси таким уровнем иммунной прослойки в обществе пока нельзя похвастаться. А потому тем, кто еще не сделал прививку, настоятельно рекомендуем серьезно об этом задуматься. Какому риску вы подвергаете себя, своих родных, друзей и коллег, а еще попутчиков в общественном транспорте или случайных прохожих в торговом центре. Среди тех, кто сейчас заболел, а в сутки в стране регистрируют уже около 2 тысяч новых случаев COVID-19, крайне мало вакцинированных. И уж точно их нет среди тех, кому потребовалась помощь реанимации.

Как защитить себя от необоснованного риска, например, подхватить коронавирус в поликлинике? Многие препараты сейчас перевели в разряд безрецептурных, отменены профилактические медосмотры. Но это еще не полное решение проблемы.