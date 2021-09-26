«Увеличили количество рабочих мест операторов кол-центра». Какие принимают меры, чтобы уменьшить очереди в поликлиниках

Новости Беларуси. Мир, похоже, накрывает новая волна коронавируса. Заметный рост заболеваемости констатируют в разных уголках планеты. Правда, есть исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Страны, где удалось сформировать тот самый коллективный иммунитет, дышат относительно полной грудью. Например, в Норвегии отменены антиковидные ограничения. Такое решение приняли власти страны благодаря количеству вакцинированных граждан. Сейчас это 90 % населения. Почти 85 % граждан привиты и в Португалии. Там коронавирусные меры уйдут в историю с 1 октября.
В Беларуси таким уровнем иммунной прослойки в обществе пока нельзя похвастаться. А потому тем, кто еще не сделал прививку, настоятельно рекомендуем серьезно об этом задуматься. Какому риску вы подвергаете себя, своих родных, друзей и коллег, а еще попутчиков в общественном транспорте или случайных прохожих в торговом центре. Среди тех, кто сейчас заболел, а в сутки в стране регистрируют уже около 2 тысяч новых случаев COVID-19, крайне мало вакцинированных. И уж точно их нет среди тех, кому потребовалась помощь реанимации.
Как защитить себя от необоснованного риска, например, подхватить коронавирус в поликлинике? Многие препараты сейчас перевели в разряд безрецептурных, отменены профилактические медосмотры. Но это еще не полное решение проблемы.
Подробности расскажет Кристина Сущеня.
Переместимся в северный регион Беларуси. Терапевтическое отделение Больницы скорой медицинской помощи уже как неделю работает в режиме инфекционки. Анна – медицинский дезинфектор. На время «шлюзов» и «красных зон» у нее новые обязанности и форма одежды.
Особое внимание – кислородным точкам. Отделения больниц Витебской области переходят в инфекционный режим работы. Читайте здесь.
Заглянем и в хирургическое отделение БСМП. Сейчас здесь активно проходит выписка пациентов и уже на днях в этих палатах будут лечить пациентов с коронавирусом. Особое внимание – подготовке кислородных точек.
Волна COVID-19 затронула и тех, кто приходит в поликлинику не с симптомами коронавируса. Распределение потоков – это уже скорее традиция. Но сегодня картина такова, что в очереди стоят и те, кому нужно закрыть нековидный больничный, получить выписку или просто заверить справку, которую даже сейчас в сложный эпидпериод требуют секции, да что там, школы и сады. Вот и получаются многочасовые очереди, когда, казалось бы, ныне стоит избегать скопления людей. В Минздраве эта проблема на особом контроле и первые пути решения уже применяют на практике. Временно приостановлены профилактические медосмотры.
Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Минска:
Увеличили количество рабочих мест операторов колл-центра для приема звонков от населения. Ограничили выполнение плановых мероприятий по диспансеризации, плановые вакцинации (за исключением вакцинации против инфекции COVID-19) и скоро начнем вакцинировать против гриппа. Ограничили выполнение плановых функциональных исследований, забор биологического материала для лабораторных исследований также преимущественно осуществляется на дому.
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Стоит ли делать прививку от гриппа, если вы уже вакцинировались от коронавируса?
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