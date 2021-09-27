«Эта волна, как и предыдущие все, отличается». Чем опасен осенний штамм коронавируса?

Новости Беларуси. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 946 пациентов с COVID-19. Вирус ведет себя все агрессивнее. Беларусь накрыла четвертая волна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Болезнь, у которой появились новые симптомы, стало сложнее лечить. Медслужбы готовы к любому развитию событий. Врачи напоминают: больше шансов не заболеть у тех, кто вовремя сделал прививку. Как развивается ситуация – в репортаже Вероники Кудринецкой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В 3-й минской больнице имени Клумова сегодня все корпуса, кроме офтальмологического, работают на COVID-19. Улицы, скорые, люди – весь мир отражается в больничных окнах. В красной зоне все краски жизни распадаются. Здесь начинается борьба за выживание. Экстренной терапии, которая защитила бы от стремительного течения болезни, нет. Времени остается мало, а вирус распространяется так, что быстрее некуда. Один инфицированный заражает восьмерых.

Сегодня самый прямой и быстрый путь к обрыву цепочки инфекционного процесса – это, конечно же, только вакцинация. Почти 100 % поступающих в ковидные госпитали – это пациенты невакцинированные.