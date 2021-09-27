«Эта волна, как и предыдущие все, отличается». Чем опасен осенний штамм коронавируса?
Новости Беларуси. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 946 пациентов с COVID-19. Вирус ведет себя все агрессивнее. Беларусь накрыла четвертая волна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Болезнь, у которой появились новые симптомы, стало сложнее лечить. Медслужбы готовы к любому развитию событий. Врачи напоминают: больше шансов не заболеть у тех, кто вовремя сделал прививку.
Как развивается ситуация – в репортаже Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
В 3-й минской больнице имени Клумова сегодня все корпуса, кроме офтальмологического, работают на COVID-19. Улицы, скорые, люди – весь мир отражается в больничных окнах. В красной зоне все краски жизни распадаются. Здесь начинается борьба за выживание. Экстренной терапии, которая защитила бы от стремительного течения болезни, нет. Времени остается мало, а вирус распространяется так, что быстрее некуда. Один инфицированный заражает восьмерых.
Сегодня самый прямой и быстрый путь к обрыву цепочки инфекционного процесса – это, конечно же, только вакцинация. Почти 100 % поступающих в ковидные госпитали – это пациенты невакцинированные.
Дмитрий Бычковский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:
Волна эта, как и предыдущие все, отличается. Как нам показалось, здесь идут пациенты с более тяжелой дыхательной недостаточностью уже на более ранних стадиях течения болезни. То есть уже на пятые-седьмые сутки развивается у пациентов дыхательная недостаточность третьей степени. Если взять по реанимации 3-й больницы, у нас лежит сейчас 21 человек, то ни сейчас, ни с момента начала работы в COVID-условиях в нашем отделении таких пациентов не было, кто болеет после прививки.