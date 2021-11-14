За пять дней собрано почти 30 тонн груза. Сенатор рассказал, как и чем белорусская сторона помогает беженцам на границе

Новости Беларуси. Большая группа беженцев движется вдоль трассы к границе с Польшей. С этих кадров в понедельник, 8 ноября, начинаются новостные выпуски, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Большая группа беженцев движется вдоль трассы к границе с Польшей. С этих кадров в понедельник, 8 ноября, начинаются новостные выпуски, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Наш корреспондент Сергей Шуманский несколько дней провел на границе и уверяет, что ни слова, ни видеоряд не способны передать весь ужас происходящего.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Пока международные эксперты раздают советы, белорусская сторона продолжает поддерживать беженцев всем необходимым. В лагерь ежедневно доставляется гуманитарная помощь. Профсоюзы, волонтерские и общественные организации. Машины с гуманитарными грузами постоянно курсируют в лагере. Сюда же по мере необходимости подвозят сухие дрова, пилы и топоры. Накануне в лагере установили три большие палатки с обогревом для того, чтобы организованно прокормить и согреть в первую очередь самых маленьких беженцев. Здесь же установили дизельный электрогенератор и развели десятки розеток, чтобы беженцы смогли зарядить свои телефоны.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ночь прошла спокойно, предварительная работа, вчера которая проведена, и с точки зрения, мы беседовали с беженцами, что надо вести себя прилично, надо аккуратно друг к другу относиться, соблюдать меры безопасности, конечно же это в некоторой степени повлияло. Плюс мы накормили женщин, детей, обогрели их, выставили палатки. Сегодня будет работать постоянно медицинский работник для того, чтобы можно было своевременно выявить недуг на раннем этапе, оказать помощь или отправить в больницу. Раздадим маски, чтобы носили маски, соблюдали масочный режим, чтобы не допустить вспышки инфекционной. В целом за 5 дней собрано почти 30 тонн груза. 7 тонн воды, 18 тонн продуктов, из них 5 тонн молока, мясные, кондитерские изделия, больше 3 тонн хлеба. Работа эта будет продолжаться.
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