За пять дней собрано почти 30 тонн груза. Сенатор рассказал, как и чем белорусская сторона помогает беженцам на границе

Новости Беларуси. Большая группа беженцев движется вдоль трассы к границе с Польшей. С этих кадров в понедельник, 8 ноября, начинаются новостные выпуски, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Наш корреспондент Сергей Шуманский несколько дней провел на границе и уверяет, что ни слова, ни видеоряд не способны передать весь ужас происходящего.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Пока международные эксперты раздают советы, белорусская сторона продолжает поддерживать беженцев всем необходимым. В лагерь ежедневно доставляется гуманитарная помощь. Профсоюзы, волонтерские и общественные организации. Машины с гуманитарными грузами постоянно курсируют в лагере. Сюда же по мере необходимости подвозят сухие дрова, пилы и топоры. Накануне в лагере установили три большие палатки с обогревом для того, чтобы организованно прокормить и согреть в первую очередь самых маленьких беженцев. Здесь же установили дизельный электрогенератор и развели десятки розеток, чтобы беженцы смогли зарядить свои телефоны.