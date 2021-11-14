Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги

Новости Беларуси. Чем сейчас заняты ваши дети? Спят, играют, а может, который час «сидят в телефонах»? И когда последний раз вы нормально общались? Что важно для вашего ребенка? И что его волнует? По мнению специалистов, около половины родителей из-за высокой занятости недостаточно времени уделяют своим детям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя подростки заявляют, что не видят в этом проблемы. 20 % из них ответили, что хотели бы больше общаться с мамами и папами – от 15 минут до часа. Ровно столько в среднем мы готовы уделять время детям. Во что может вылиться молчание в семье? Материал Юлии Мычки.

Могилевская спецшкола закрытого типа единственная в стране, куда по решению суда отправляют трудных подростков. Изнутри она мало чем отличается от обычной. Есть бассейн, ребята два раза в неделю занимаются плаванием, волейболом и теннисом. В реальность возвращают таблички: «комната для свиданий» и «дисциплинарная комната». Среди 44 воспитанников только парни.

Школа обнесена забором высотой в 4 метра, и это учреждение закрытого типа, а значит покинуть периметр нельзя. Та самая свобода, в которой столько искушений, теперь под замком, и это самое главное условие перевоспитания.

Дмитрий Генисев, директор Могилевской спецшколы закрытого типа:

Мы не делаем чего-то там особенного, такого, что не делали родители. Мы тоже им объясняем, рассказываем, учим различать, где хорошо, а где плохо. Но есть у нас такой может быть плюс в нашей работе, что нет влияния такого фактора, как улица, негатива, который был у детей при общении не с теми «друзьями», не с теми людьми. Спецшколой пугали не одно поколение детей. Ошибочное представление, что это тюрьма для малолетних, трудно развеять до сих пор. Бывает, что дети, попав сюда, первое время не размыкают кулаков – даже ночью все ждут расправы. И тем непривычнее для них новый уклад жизни. Ребята здесь никогда не остаются одни – 24 часа под контролем взрослых. Исключение – каникулы. У тех, кто вел себя хорошо, есть шанс отправиться домой. Да, дисциплина прежде всего, но долгие беседы и разговоры, как вода, которая, как ни крути, но камень точит.

Татьяна Малиновская, педагог-психолог Могилевской спецшколы закрытого типа:

Основная цель нашей школы – показать другую жизнь: чем можно заниматься, каким способом можно конфликты решать. Дети просто в другой раз не знают элементарных вещей. Но учим, помогаем, рассказываем, объясняем.

Любопытно, но дети здесь даже готовы играть на ложках.

Те, у кого совсем недавно забрали из рук смартфоны (а мобильные телефоны здесь строго запрещены), всего за два месяца уже разучили пару «деревянных композиций».

Валентин Гордеев, руководитель объединения по интересам Могилевской спецшколы закрытого типа:

С детьми надо разговаривать, родителям в частности. Работать надо с детьми. И когда ты видишь, что у дитенка ответная реакция, он идет с тобой на диалог, видно, что у дитенка глаза теплые, и он хочет с тобой общаться. Чуть-чуть тепла, дети это чувствуют. Дети из таких семей поприходили, и им надо немножко тепла. И у меня всегда в борсетке конфетки. Ну что, пацаны не захотят конфетки? Хотят.