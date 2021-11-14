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Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги

14 ноября 2021 17:55
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Новости Беларуси. Чем сейчас заняты ваши дети? Спят, играют, а может, который час «сидят в телефонах»? И когда последний раз вы нормально общались? Что важно для вашего ребенка? И что его волнует? По мнению специалистов, около половины родителей из-за высокой занятости недостаточно времени уделяют своим детям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя подростки заявляют, что не видят в этом проблемы. 20 % из них ответили, что хотели бы больше общаться с мамами и папами – от 15 минут до часа. Ровно столько в среднем мы готовы уделять время детям.

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Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-1

Могилевская спецшкола закрытого типа единственная в стране, куда по решению суда отправляют трудных подростков. Изнутри она мало чем отличается от обычной. Есть бассейн, ребята два раза в неделю занимаются плаванием, волейболом и теннисом. В реальность возвращают таблички: «комната для свиданий» и «дисциплинарная комната». Среди 44 воспитанников только парни.

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-4

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-6

Школа обнесена забором высотой в 4 метра, и это учреждение закрытого типа, а значит покинуть периметр нельзя. Та самая свобода, в которой столько искушений, теперь под замком, и это самое главное условие перевоспитания.

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-9

Дмитрий Генисев, директор Могилевской спецшколы закрытого типа:
Мы не делаем чего-то там особенного, такого, что не делали родители. Мы тоже им объясняем, рассказываем, учим различать, где хорошо, а где плохо. Но есть у нас такой может быть плюс в нашей работе, что нет влияния такого фактора, как улица, негатива, который был у детей при общении не с теми «друзьями», не с теми людьми.

Спецшколой пугали не одно поколение детей. Ошибочное представление, что это тюрьма для малолетних, трудно развеять до сих пор. Бывает, что дети, попав сюда, первое время не размыкают кулаков – даже ночью все ждут расправы. И тем непривычнее для них новый уклад жизни. Ребята здесь никогда не остаются одни – 24 часа под контролем взрослых. Исключение – каникулы. У тех, кто вел себя хорошо, есть шанс отправиться домой. Да, дисциплина прежде всего, но долгие беседы и разговоры, как вода, которая, как ни крути, но камень точит.

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-12

Татьяна Малиновская, педагог-психолог Могилевской спецшколы закрытого типа:
Основная цель нашей школы показать другую жизнь: чем можно заниматься, каким способом можно конфликты решать. Дети просто в другой раз не знают элементарных вещей. Но учим, помогаем, рассказываем, объясняем.

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-15

Любопытно, но дети здесь даже готовы играть на ложках.

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-18

Те, у кого совсем недавно забрали из рук смартфоны (а мобильные телефоны здесь строго запрещены), всего за два месяца уже разучили пару «деревянных композиций».

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-21

Валентин Гордеев, руководитель объединения по интересам Могилевской спецшколы закрытого типа:
С детьми надо разговаривать, родителям в частности. Работать надо с детьми. И когда ты видишь, что у дитенка ответная реакция, он идет с тобой на диалог, видно, что у дитенка глаза теплые, и он хочет с тобой общаться. Чуть-чуть тепла, дети это чувствуют. Дети из таких семей поприходили, и им надо немножко тепла. И у меня всегда в борсетке конфетки. Ну что, пацаны не захотят конфетки? Хотят.

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-24

Гарантии того, что, выйдя из спецшколы, трудный ребенок перестанет быть таковым, никто не дает, но судя по цифрам, результат у такой системы есть. За последние два года не было ни одного повторного прибывания. После окончания школы администрация отслеживает судьбу выпускника еще два года. 80 % ребят сошли с сомнительной тропы. Они учатся, работают и завели семьи.

Спецшколой пугали не одно поколение детей. А вот что происходит в учреждении Могилёва, рассказали сами педагоги-27

Дмитрий Генисев:
Когда у нас дети уходят домой, некоторые такие сувениры оставляют. Очень такой трогательный сувенир. Вещица такая, детскими руками сделанная – где-то неровные края и так далее, но это очень ценное, очень приятно получить всегда такое.

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# Государственная социальная политика # общество # Дмитрий Генисев # Татьяна Малиновская # Валентин Гордеев # Фотофакт

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