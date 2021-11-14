«Сердце разрывается. Там дети возраста моих детей». Эта белорусская семья помогает беженцам

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тем временем жители приграничного Гродно глубоко потрясены кошмаром на восточной границе Польши. Шок, сострадание, желание хоть как-то помочь и облегчить нечеловеческие условия выживания беженцев. Семья Цыганок в полном составе приехала на пункт сбора помощи Гродненской городской организации Красного Креста. Привезли вещи и продукты не только от себя, но и от родственников. Маленькая Нелли сама собрала свою помощь для застрявших на границе детей.

Нелли Цыганок, жительница Гродно:

Куколку, курточку свою, варежки и шапочку. Для девочки одной, чтобы она не замерзла. Также семья уточнила в Красном Кресте, что еще необходимо беженцам, чтобы по возможности оказывать посильную помощь. Остаться ни при чем просто не могли.

Вероника Цыганок, жительница Гродно:

Сердце разрывается. Там дети возраста моих детей. Мы не могли остаться равнодушными, поэтому купили продукты, которые требуются, не скоропортящиеся, привезли плед теплый. Очень мы им сочувствуем и хотим пожелать всего самого наилучшего, чтобы скорее эта ситуация разрешилась мирным путем, детки, женщины оказались в тепле, одеты, обуты и накормлены. И таких, небезразличных к чужому горю, оказались десятки. Все дни телефон в Красном Кресте звонит, не умолкая – столько желающих принести вещи и продукты. Приходят и предприниматели, и организации, и простые люди.