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«Сердце разрывается. Там дети возраста моих детей». Эта белорусская семья помогает беженцам

14 ноября 2021 16:41
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Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Сердце разрывается. Там дети возраста моих детей». Эта белорусская семья помогает беженцам-1

Тем временем жители приграничного Гродно глубоко потрясены кошмаром на восточной границе Польши. Шок, сострадание, желание хоть как-то помочь и облегчить нечеловеческие условия выживания беженцев. Семья Цыганок в полном составе приехала на пункт сбора помощи Гродненской городской организации Красного Креста. Привезли вещи и продукты не только от себя, но и от родственников. Маленькая Нелли сама собрала свою помощь для застрявших на границе детей.

«Сердце разрывается. Там дети возраста моих детей». Эта белорусская семья помогает беженцам-4

Нелли Цыганок, жительница Гродно:
Куколку, курточку свою, варежки и шапочку. Для девочки одной, чтобы она не замерзла.

Также семья уточнила в Красном Кресте, что еще необходимо беженцам, чтобы по возможности оказывать посильную помощь. Остаться ни при чем просто не могли.

«Сердце разрывается. Там дети возраста моих детей». Эта белорусская семья помогает беженцам-7

Вероника Цыганок, жительница Гродно:
Сердце разрывается. Там дети возраста моих детей. Мы не могли остаться равнодушными, поэтому купили продукты, которые требуются, не скоропортящиеся, привезли плед теплый. Очень мы им сочувствуем и хотим пожелать всего самого наилучшего, чтобы скорее эта ситуация разрешилась мирным путем, детки, женщины оказались в тепле, одеты, обуты и накормлены.

И таких, небезразличных к чужому горю, оказались десятки. Все дни телефон в Красном Кресте звонит, не умолкая – столько желающих принести вещи и продукты. Приходят и предприниматели, и организации, и простые люди.

«Сердце разрывается. Там дети возраста моих детей». Эта белорусская семья помогает беженцам-10

Всем надо помогать.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Нелли Цыганок # Вероника Цыганок # Фотофакт

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