Бабушка принесла полмешочка сахара. Пенсионеры направляют гуманитарную помощь беженцам через волонтёров

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А пенсионеры свою гуманитарку направляют через волонтеров. Вот список товаров от нескольких пожилых женщин и наказ – все передать на границу. В пункте сбора можно увидеть консервы, тушенку (только из говядины или курицы, ведь речь о мусульманах), крупы, печенье, средства гигиены, теплые вещи и даже натуральные шубы, а еще детские игрушки. Порой отдают, что было в доме. Например, одна бабушка принесла полмешочка сахара – такое уж доброе сердце у белорусов, готовы отдать последнее. Люди находят способы передать помощь и из других городов.

Наталья Мельничук, председатель Гродненской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Отзыв от людей идет со всей Беларуси. Вот у нас, к примеру, пришла сегодня «Е-доставка» из Минской области, Минского района, люди заказали в магазине продукты питания, которые к нам привезли.

Кстати, здесь же, в Красном Кресте есть кризисная комната, где могут обогреть беженок с детьми.