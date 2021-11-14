«Я работаю, мне заниматься детьми некогда». В чём признаются родители в разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних?
Новости Беларуси. Многие считают спецшколу терапией отчаяния, когда у родителей уже опустились руки, а дети перешли черту дозволенного. И каждому взрослому хочется верить, что его ребенка это не коснется, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый частый ответ родителей при разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних звучит так.
Анатолий Козлов, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД Могилева:
Я работаю, мне заниматься детьми некогда.
По статистике, лишь каждый 10-й родитель догадывался, что ребенок втянут во что-то нехорошее. С подводными камнями, которыми напичкана жизнь современных детей, сегодня знакомят родителей. Могилевская акция «Поговори ребенком» как раз об этом. Взрослых посадили за парты, чтобы окунуть в реальность.
Мир стал другим, задача взрослых – говорить с ребенком как можно больше и как можно чаще. Ведь может случиться так, что потом эти самые разговоры уже будут не нужны.
Анатолий Козлов:
К сожалению, сейчас появился ряд новых составов преступлений, такие как киберпреступления и, как было сказано, сбыт наркотиков, хранение наркотиков, что раньше было, конечно, редкостью.
В начале ноября в Могилеве прозвучал громкий приговор – сразу три подростка отправились в места лишения свободы. В течение четырех месяцев девушки и парень делали закладки с запрещенными веществами в Могилеве и на территории района. За это время молодые люди не только оборудовали более полусотни тайников с психотропными веществами, но и сами употребляли товар. Соблазн заработать легкие деньги привел к реальным срокам заключения – 8, 7 и 6 лет лишения свободы. И это тоже чьи-то дети.