«Я работаю, мне заниматься детьми некогда». В чём признаются родители в разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних?

Новости Беларуси. Многие считают спецшколу терапией отчаяния, когда у родителей уже опустились руки, а дети перешли черту дозволенного. И каждому взрослому хочется верить, что его ребенка это не коснется, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый частый ответ родителей при разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних звучит так.

Анатолий Козлов, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД Могилева:

Я работаю, мне заниматься детьми некогда. По статистике, лишь каждый 10-й родитель догадывался, что ребенок втянут во что-то нехорошее. С подводными камнями, которыми напичкана жизнь современных детей, сегодня знакомят родителей. Могилевская акция «Поговори ребенком» как раз об этом. Взрослых посадили за парты, чтобы окунуть в реальность.

Мир стал другим, задача взрослых – говорить с ребенком как можно больше и как можно чаще. Ведь может случиться так, что потом эти самые разговоры уже будут не нужны. Анатолий Козлов:

К сожалению, сейчас появился ряд новых составов преступлений, такие как киберпреступления и, как было сказано, сбыт наркотиков, хранение наркотиков, что раньше было, конечно, редкостью.