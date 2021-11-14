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С 4 класса парень стоял на учёте в милиции за поджог ветхого дома. Как сложилась его судьба дальше?

14 ноября 2021 17:55
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Новости Беларуси. Могилевская спецшкола закрытого типа единственная в стране, куда по решению суда отправляют трудных подростков. Изнутри она мало чем отличается от обычной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Есть бассейн, ребята два раза в неделю занимаются плаванием, волейболом и теннисом. В реальность возвращают таблички: «комната для свиданий» и «дисциплинарная комната». Среди 44 воспитанников только парни.

С 4 класса парень стоял на учёте в милиции за поджог ветхого дома. Как сложилась его судьба дальше?-1

Денис провел в спецшколе год. Сейчас он в девятом классе и уже в следующем сентябре отправится в обычную школу. С четвертого класса парень стоял на учете в милиции за поджог ветхого дома, потом старался вести себя хорошо, но не всегда получалось. Вместе с друзьями он вилкой вскрыл дом.

С 4 класса парень стоял на учёте в милиции за поджог ветхого дома. Как сложилась его судьба дальше?-4

Мы просто ничего такого не хотели. Не знаю, спонтанно как-то было. Мы даже оттуда ничего не взяли.

Вспоминать о прошлом и стыдно, и неприятно, говорит Денис. Тем более, что сейчас все изменилось. И если поначалу каждое утро приносило только тоску по дому, то сейчас новый день – это начало больших надежд.

С 4 класса парень стоял на учёте в милиции за поджог ветхого дома. Как сложилась его судьба дальше?-7

Поначалу было как-то так: я проснулся – очень грустно, что я не дома, а тут. Где-то через месяца три я просыпаюсь уже радостный. У меня цели на будущий день – получить хорошие оценки. Осознание того, что если ты будешь хорошо учиться, то и работа у тебя хорошая будет.

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# Дети и родители # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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