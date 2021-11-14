«В день мы подвозим 5 кубов воды». Какие продукты беженцам сейчас больше всего необходимы?

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все подробности в репортаже Галины Буро.

Утро на Гродненском водоканале начинается не с кофе, а с наполнения четырех цистерн питьевой водой. Водозабор «Чеховщизна» ближайший к стихийному лагерю беженцев. Здесь от напорного водовода, который подает воду в городские дома, предусмотрен и забор на случай ЧС. Работники уверены, на границе сейчас именно такая ситуация. Раз полякам жалко детям воды. Гродненцам – нет. Потому организовали централизованный подвоз жизненно необходимой жидкости. Лукашенко о беженцах на границе: очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Они, наверное, будут рожать у нас – подробнее здесь.

Андрей Свирид, начальник оперативно-диспетчерского участка предприятия «Гродноводоканал»:

Подвоз воды осуществляется с 8 часов утра примерно до 6 часов вечера. В день мы подвозим: вчера 5 кубов воды, позавчера 4. Вода востребована на границе.