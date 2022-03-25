«За полсекунды сделает 80 срезов». О возможностях нового компьютерного томографа для жодинцев
Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?
Яна Шипко, корреспондент:
Если привычный нам рентген легких дает плоскостное изображение, то компьютерный томограф всего за полсекунды сделает 80 срезов. После чего все эти изображения суммируются на компьютере и составляются в своеобразную 3D-модель легких.
В новом кабинете КТ завершается наладка оборудования, а специалисты проходят дополнительное обучение. Раньше ради компьютерной томографии жителям Жодино ехать приходилось в Борисов или Минск.
На экране для примера средние цены на это исследование в частных медцентрах столицы. Сейчас для жодинцев высокоточный метод диагностики будет доступен бесплатно. Компьютерный томограф обошелся в 1 миллион 300 тысяч рублей. 400 тысяч на приобретение оборудования выделил местный бюджет. Но самую весомую помощь оказал БелАЗ.
Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:
Когда-то, даже лет 15 назад, КТ считалось как что-то недостижимое абсолютно. И на это исследование отправлялись люди только в какой-то крайней ситуации. Время идет, больница у нас крупная. Работает 1 300 человек, и только врачей у нас 220. Представлены все направления. И в данной ситуации не иметь КТ было бы как-то не очень комфортно. Люди умеют делать руками, решать проблему. Для того чтобы проблему решать, ее нужно диагностировать максимально быстро. Сейчас это недостающее звено восполнено. Врачи будут знать здесь и сейчас, в каком направлении им прилагать усилия для решения проблемы.
Среди плюсов КТ– возможность в секунды поставить точный диагноз. Высокая точность разрешения позволяет разглядеть в органах изменения, размеры которых не превышают и миллиметра. С помощью КТ можно выявить на ранней стадии опухоли, тромбы или кровотечения. Особенно востребована эта диагностика в пандемию, когда нужно точно установить поражение легких. Однако без назначения врача злоупотреблять компьютерной томографией не стоит. Ведь это, пусть и малые, но дозы радиации.
Екатерина Ковалевич, заведующая рентгеновским отделением Жодинской центральной городской больницы:
Органы нам на изображении компьютерного томографа видны послойно. То есть мы можем оценить структуры по размерам около миллиметра и их увидеть в принципе. Разрешающая способность классического изображения аналогового или цифрового в рентгене не обладает такой разрешающей способностью. Мы планируем, конечно, по максимуму использовать такое оборудование, потому что это очень долгожданный аппарат в нашей больнице. Я думаю, что он поможет нам в диагностике легочной патологии, неврологической, в том числе различных видов инсультов, чтобы быстрее и качественнее оказывать помощь нашим пациентам. Также этот аппарат очень долго ждали травматологи, поскольку костно-травматические изменения здесь видны достаточно хорошо в отличие от классического рентгена. Конечно, проще, когда такой аппарат стоит на месте и не нужно ни с кем договариваться, да и не нужно ждать, скажем так.
Оснащение кабинетами компьютерной томографии продолжается по всей области. Это один из приоритетов в развитии здравоохранения. К 2025 году точная диагностика должна быть доступна жителям каждого района. За последние два года кабинеты КТ, кроме Жодино, появились в Вилейке, Борисове и Несвиже. В ближайших планах – Столбцы, Молодечно и Солигорск. Аппараты КТ и МРТ появятся и в Дзержинске. Первых пациентов в скором времени примут и еще две новые поликлиники в Минском районе.
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