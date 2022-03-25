«За полсекунды сделает 80 срезов». О возможностях нового компьютерного томографа для жодинцев

Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?

Яна Шипко, корреспондент:

Если привычный нам рентген легких дает плоскостное изображение, то компьютерный томограф всего за полсекунды сделает 80 срезов. После чего все эти изображения суммируются на компьютере и составляются в своеобразную 3D-модель легких. В новом кабинете КТ завершается наладка оборудования, а специалисты проходят дополнительное обучение. Раньше ради компьютерной томографии жителям Жодино ехать приходилось в Борисов или Минск.

На экране для примера средние цены на это исследование в частных медцентрах столицы. Сейчас для жодинцев высокоточный метод диагностики будет доступен бесплатно. Компьютерный томограф обошелся в 1 миллион 300 тысяч рублей. 400 тысяч на приобретение оборудования выделил местный бюджет. Но самую весомую помощь оказал БелАЗ.

Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:

Когда-то, даже лет 15 назад, КТ считалось как что-то недостижимое абсолютно. И на это исследование отправлялись люди только в какой-то крайней ситуации. Время идет, больница у нас крупная. Работает 1 300 человек, и только врачей у нас 220. Представлены все направления. И в данной ситуации не иметь КТ было бы как-то не очень комфортно. Люди умеют делать руками, решать проблему. Для того чтобы проблему решать, ее нужно диагностировать максимально быстро. Сейчас это недостающее звено восполнено. Врачи будут знать здесь и сейчас, в каком направлении им прилагать усилия для решения проблемы.

Среди плюсов КТ– возможность в секунды поставить точный диагноз. Высокая точность разрешения позволяет разглядеть в органах изменения, размеры которых не превышают и миллиметра. С помощью КТ можно выявить на ранней стадии опухоли, тромбы или кровотечения. Особенно востребована эта диагностика в пандемию, когда нужно точно установить поражение легких. Однако без назначения врача злоупотреблять компьютерной томографией не стоит. Ведь это, пусть и малые, но дозы радиации.