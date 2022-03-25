«Мы должны употреблять фрукты, овощи круглый год». Что делать при весеннем авитаминозе?

Валерия Яскевич, корреспондент:

После зимы организм человека особенно нуждается в дополнительных витаминах. Чтобы восполнить их запас, нужно знать, что принимать и как делать это правильно. Весной природа пробуждается и, казалось бы, наше тело также должно взбодриться, но вместо этого многие ощущают упадок сил и энергии.

Юлия Айзенман, нутрициолог, провизор:

У многих людей в последнее время отмечается дефицит железа. Одним из симптомов дефицита железа является хроническая усталость. То есть когда мы вроде ничего такого не делали, но при этом чувствуем себя очень уставшими. Определить дефицит железа очень легко. Можно сдать анализ крови на ферритин. Если он снижен, тогда стоит принимать какие-то препараты железа. Именно не мультивитаминные комплексы, а непосредственно железо. При нехватке нутриентов организм посылает человеку самые разные сигналы: обострение хронических заболеваний, сонливость, раздражительность, шелушение кожи, ухудшение состояния ногтей.

Татьяна Ерофеева, терапевт 1 категории:

Мы должны употреблять фрукты, овощи круглый год. Не забывать, что очень много витаминов, особенно витаминов группы B, содержится в цельнозерновых злаках. Молочные продукты хорошей (средней и высокой) жирности – это кладезь жирорастворимых витаминов. В первую очередь обращаем внимание на природные источники витаминов, корректируем свое питание.

Юлия Николаевич:

Какие-то профессиональные витамины, БАДы не употребляю, потому что не знаю, будет ли толк. Как-то особо не практиковала. Больше всего я просто пью свежевыжатые соки из домашних овощей и фруктов. В каждом сезоне присутствуют свой вкус и полезные продукты.

Татьяна Ерофеева:

На этот период межсезонья, перехода от зимы к весне, приходится время Великого поста, и это неслучайно. Великий пост – это не только время духовного очищения, духовной практики, но это время и очищения организма. Отказ от мяса, тяжелой пищи готовит наш организм к усвоению более легкой, натуральной, свежей пищи, которая приходит к нам летом, очищает кишечник и улучшает всасывание витаминов и питательных веществ. Чтобы наполнить свой организм витамином D, находитесь на солнце не меньше часа в день.

Юлия Айзенман:

Есть широкий ассортимент препаратов витамина D. Также он есть в составе рыбьего жира. Кроме витамина D, рыбий жир содержит Омега-3 кислоты. Особенно важно это для людей старшего возраста, так как Омега-3 кислоты снижают одну из фракций холестерина. Валерия Яскевич:

Компенсировать дефицит полезных веществ можно с помощью готовых аптечных комплексов.