Приём вели на кушетке! Жодинские врачи рассказали, в каких условиях работали до появления новой детской поликлиники

Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?

Сложно представить, что раньше вся детская поликлиника занимала лишь 500 метров. Сейчас же полезная площадь – больше 10 тысяч метров. Врач-педиатр Екатерина уже почувствовала разницу. Несколько лет назад приехала в Жодино работать по распределению. А из декрета вышла в уже новую поликлинику.

Екатерина Плескач, врач-педиатр:

Это были тяжелые условия, потому что кабинетов не хватало. Врачей, в принципе, было достаточно. Но мы делили один кабинет на троих врачей. И если бы приемы были большие, то, как правило, врач, у которого начинался прием, переходил за стол, принимал. А врач, который не успевал принять свою очередь, он переходил на кушетку и принимал на кушетке. То есть в одном кабинете шло сразу два приема. При этом третий доктор заходит, переодевается, потому что все было в одном кабинете. В общем, это было не очень удобно. Плюс медсестры заходят, медицинские работники заходят уточнить, справки, какие-то бумажки. В общем, было тяжело.

Свой кабинет есть – это уже огромный плюс, что не надо делить с другим доктором кушетку, кабинет, стол, то есть в этом плане лучше. Плюс, я когда уходила в декрет, еще не было компьютеров. У нас теперь все на компьютерах: запись через компьютер, через интернет, вызовы на дом – все видишь, все отображается. В этом плане, конечно, гораздо приятнее работать.