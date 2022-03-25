Приём вели на кушетке! Жодинские врачи рассказали, в каких условиях работали до появления новой детской поликлиники
Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?
Сложно представить, что раньше вся детская поликлиника занимала лишь 500 метров. Сейчас же полезная площадь – больше 10 тысяч метров. Врач-педиатр Екатерина уже почувствовала разницу. Несколько лет назад приехала в Жодино работать по распределению. А из декрета вышла в уже новую поликлинику.
Екатерина Плескач, врач-педиатр:
Это были тяжелые условия, потому что кабинетов не хватало. Врачей, в принципе, было достаточно. Но мы делили один кабинет на троих врачей. И если бы приемы были большие, то, как правило, врач, у которого начинался прием, переходил за стол, принимал. А врач, который не успевал принять свою очередь, он переходил на кушетку и принимал на кушетке. То есть в одном кабинете шло сразу два приема. При этом третий доктор заходит, переодевается, потому что все было в одном кабинете. В общем, это было не очень удобно. Плюс медсестры заходят, медицинские работники заходят уточнить, справки, какие-то бумажки. В общем, было тяжело.
Свой кабинет есть – это уже огромный плюс, что не надо делить с другим доктором кушетку, кабинет, стол, то есть в этом плане лучше. Плюс, я когда уходила в декрет, еще не было компьютеров. У нас теперь все на компьютерах: запись через компьютер, через интернет, вызовы на дом – все видишь, все отображается. В этом плане, конечно, гораздо приятнее работать.
Новое оборудование в кабинетах узких специалистов. Теперь врачи сами смогут проводить обследование, ради которого раньше приходилось направлять маленьких пациентов в больницы или специализированные центры столицы. Особая гордость – ЛОР-комбайн. Так называется рабочая станция отоларинголога. Видеоэндоскоп помогает визуализировать самые труднодоступные для осмотра участки.
Максим Буксанов, врач-отоларинголог:
В отоларингологии самое главное – это увидеть глазами патологию. Наша специальность визуальная. Если ты увидел патологию, то ты уже будешь знать, как с ней бороться, как ее лечить. И есть достаточно труднодоступные для осмотра участки организма, которые данный ЛОР-комбайн позволяет визуализировать с высокой точностью и высоким качеством. В первую очередь это гортань и носоглотка.
Новое оборудование позволит проверять слух даже у грудничков, что раньше было недоступно.
Максим Буксанов:
Были закуплены аудиологическая камера, аппарат для аудиометрии, для проверки слуха. Был закуплен аппарат отоакустической эмиссии – это аппарат для проверки слуха у грудных детей до года, которые неспособны контактировать с врачом. Для объективной проверки наличия у них слуха. Также в нашей поликлинике и до этого присутствовал темпонометр – это аппарат для проверки движения барабанной перепонки, наличия жидкости за барабанной перепонкой и работы слуховой трубы. По сути дела, с помощью данных приборов можно провести полное диагностическое обследование в рамках амбулаторной службы.
Она больше напоминает многофункциональный медицинский центр. В Жодино открыли новую детскую поликлинику – подробности здесь.