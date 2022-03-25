«Это просто какой-то рай». Жители Жодино поделились впечатлениями от нового объекта здравоохранения

Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?

За последний год население Жодино за счет новорожденных выросло на 1 000 жителей. Так что без поликлиники в таком динамично растущем городе было уже никак. Новый комплекс рассчитан на 300 посещений в смену. Ставка и на то, что обслуживаться здесь смогут жители близлежащих населенных пунктов. Объект обошелся в 25 миллионов 350 тысяч рублей. Средства на строительство выделял бюджет, помогали и жодинские предприятия.

Виктория Шлапунова, жительница Жодино:

Сейчас мы просто в изумлении: такое шикарное здание, такое светлое, просторное, большое. В таком восторге, но не ожидали, что можно вот так преобразить, новую поликлинику построить. Это просто какой-то рай. Честно говоря, по сравнению с тем, что было, и что сейчас происходит. Такие шикарные кабинеты, столько простора, так интересно, так здорово. И оборудования столько нового, мы просто в восторге. Наш город, наверное, уже может с Минском поравняться, с областными всеми поликлиниками и больницами. На одну линейку стать спокойно может. Мы в восторге, мы счастливы, спасибо.