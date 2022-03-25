Она больше напоминает многофункциональный медицинский центр. В Жодино открыли новую детскую поликлинику

Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?

Яна Шипко, корреспондент:

Мы приехали в совсем недавно, на днях открывшуюся детскую поликлинику в Жодино. И судя по «паркингу» на крыльце, это очень-очень востребованный объект. Идем смотреть, как тут все устроено внутри.

На учете в детской поликлинике в Жодино – 14 тысяч детей. Поток пациентов немаленький. В зависимости от эпидситуации каждый педиатр за смену принимает от 30 до 80 человек. И только представьте, при такой нагрузке до переезда в новое здание детская поликлиника ютилась во взрослой, занимая всего половину этажа. Сейчас это современное комфортное здание, где в комфортных условиях прием ведут педиатры и узкие специалисты. Кроме того, еще появилось отделение реабилитации.

Все для комфортной работы и медицинской помощи на качественно новом уровне. Электронная очередь, удобная навигация, уютные зоны ожидания. Не секрет, что особенно для маленьких пациентов значение имеет и сама атмосфера медучреждения.

Унывать и бояться в ожидании приема доктора в такой обстановке точно не придется. Чтобы нескучно и с пользой провести время, есть даже уголок безопасности МЧС.

Юлия Хацкевич, заведующая детской поликлиникой Жодино:

Здесь у нас находится фитобар. Здесь у нас располагаются столы, стойка, где есть двухфазный миксер для приготовления кислородных коктейлей. И также оборудование для приготовления различных фиточаев для принятия и витаминизации организма ребенка.

– В меню есть уже коктейли?

– Конечно, это все предусматривает различные травы, которые не провоцируют аллергию у ребеночка. И различные вкусы коктейлей благодаря сокам. Все добавки, все есть.

Здесь идет как профилактика снятия хронических очагов инфекции, то есть те детки, у кого есть какая-то ЛОР-патология либо хронические заболевания, хронический тонзиллит, либо аденоидит – заболевание носоглотки. Как это стало известно, что нахождение периодически в таких условиях, где повышена солевая концентрация воздуха, идет увлажнение дополнительное слизистой и профилактика воспалительного процесса, что дает нам возможность думать о том, что ребенок оздоравливается и начинает меньше болеть простудными заболеваниями.

Кроме фитобара и соляной комнаты здесь есть уникальный центр раннего вмешательства, где с малышами и подростками будут работать психологи и психотерапевты. Но обо всем по порядку. Новая поликлиника больше напоминает многофункциональный медицинский центр. На первом этаже – отделение реабилитации и аквазона. Здесь разместились два бассейна для детей разных возрастов и лечебные ванны. Оборудованы и подъемники для маломобильных пациентов. Второй этаж – служба «Здоровое детство».

Юлия Хацкевич:

Строительство детской поликлиники стало подарком как для города, так для жителей. И для маленьких, и для взрослых. Второй этаж – у нас располагается отделение «Здоровое детство», куда проходят детки до года и детки неорганизованные, где происходит их взвешивание, измерение, даются рекомендации по уходу, по питанию, консультации по массажу, уходу за детками, а также проведение профилактических прививок, которые им необходимы по возрасту, согласно национальному календарю. Также на втором этаже у нас продолжаются кабинеты нашей физиотерапии, то же самое спелеолечение, фитобар, центр раннего развития. Вмешательство будет располагаться, гимнастические залы для занятия с детками либо же с какой-то патологией, либо просто для разминки, для общего развития. Третий этаж – у нас располагаются кабинеты педиатра, где оказывается медицинская помощь как по болезни, так и профилактические осмотры проводятся. Там же находятся кабинеты узких специалистов, где у нас есть и офтальмолог, и ЛОР, и эндокринолог. Они проводят ежедневно консультации, осмотры детей. Также на третьем этаже находится несколько кабинетов по диагностике.

Улучшились не только условия работы медиков. Новое здание разгрузит взрослую поликлинику. А доступность помощи вырастет в разы. Например, эхокардиографию можно будет сделать вдвое большему количеству пациентов в год. Более чем в два раза увеличится и количество УЗИ-обследований, и охват исследований другими методами диагностики.