Она больше напоминает многофункциональный медицинский центр. В Жодино открыли новую детскую поликлинику
Новости Беларуси. Комфортное лечение для маленьких пациентов и новые возможности диагностики. Как развивается здравоохранение в Жодино, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Новая детская поликлиника, кабинет КТ и постковидное возвращение к привычному ритму работы. Что изменится для врачей и пациентов и какие еще новые медицинские объекты появятся в Минской области?
Яна Шипко, корреспондент:
Мы приехали в совсем недавно, на днях открывшуюся детскую поликлинику в Жодино. И судя по «паркингу» на крыльце, это очень-очень востребованный объект. Идем смотреть, как тут все устроено внутри.
На учете в детской поликлинике в Жодино – 14 тысяч детей. Поток пациентов немаленький. В зависимости от эпидситуации каждый педиатр за смену принимает от 30 до 80 человек. И только представьте, при такой нагрузке до переезда в новое здание детская поликлиника ютилась во взрослой, занимая всего половину этажа. Сейчас это современное комфортное здание, где в комфортных условиях прием ведут педиатры и узкие специалисты. Кроме того, еще появилось отделение реабилитации.
Все для комфортной работы и медицинской помощи на качественно новом уровне. Электронная очередь, удобная навигация, уютные зоны ожидания. Не секрет, что особенно для маленьких пациентов значение имеет и сама атмосфера медучреждения.
Унывать и бояться в ожидании приема доктора в такой обстановке точно не придется. Чтобы нескучно и с пользой провести время, есть даже уголок безопасности МЧС.
Юлия Хацкевич, заведующая детской поликлиникой Жодино:
Здесь у нас находится фитобар. Здесь у нас располагаются столы, стойка, где есть двухфазный миксер для приготовления кислородных коктейлей. И также оборудование для приготовления различных фиточаев для принятия и витаминизации организма ребенка.
– В меню есть уже коктейли?
– Конечно, это все предусматривает различные травы, которые не провоцируют аллергию у ребеночка. И различные вкусы коктейлей благодаря сокам. Все добавки, все есть.
Здесь идет как профилактика снятия хронических очагов инфекции, то есть те детки, у кого есть какая-то ЛОР-патология либо хронические заболевания, хронический тонзиллит, либо аденоидит – заболевание носоглотки. Как это стало известно, что нахождение периодически в таких условиях, где повышена солевая концентрация воздуха, идет увлажнение дополнительное слизистой и профилактика воспалительного процесса, что дает нам возможность думать о том, что ребенок оздоравливается и начинает меньше болеть простудными заболеваниями.
Кроме фитобара и соляной комнаты здесь есть уникальный центр раннего вмешательства, где с малышами и подростками будут работать психологи и психотерапевты. Но обо всем по порядку. Новая поликлиника больше напоминает многофункциональный медицинский центр. На первом этаже – отделение реабилитации и аквазона. Здесь разместились два бассейна для детей разных возрастов и лечебные ванны. Оборудованы и подъемники для маломобильных пациентов. Второй этаж – служба «Здоровое детство».
Юлия Хацкевич:
Строительство детской поликлиники стало подарком как для города, так для жителей. И для маленьких, и для взрослых. Второй этаж – у нас располагается отделение «Здоровое детство», куда проходят детки до года и детки неорганизованные, где происходит их взвешивание, измерение, даются рекомендации по уходу, по питанию, консультации по массажу, уходу за детками, а также проведение профилактических прививок, которые им необходимы по возрасту, согласно национальному календарю. Также на втором этаже у нас продолжаются кабинеты нашей физиотерапии, то же самое спелеолечение, фитобар, центр раннего развития. Вмешательство будет располагаться, гимнастические залы для занятия с детками либо же с какой-то патологией, либо просто для разминки, для общего развития. Третий этаж – у нас располагаются кабинеты педиатра, где оказывается медицинская помощь как по болезни, так и профилактические осмотры проводятся. Там же находятся кабинеты узких специалистов, где у нас есть и офтальмолог, и ЛОР, и эндокринолог. Они проводят ежедневно консультации, осмотры детей. Также на третьем этаже находится несколько кабинетов по диагностике.
Улучшились не только условия работы медиков. Новое здание разгрузит взрослую поликлинику. А доступность помощи вырастет в разы. Например, эхокардиографию можно будет сделать вдвое большему количеству пациентов в год. Более чем в два раза увеличится и количество УЗИ-обследований, и охват исследований другими методами диагностики.
Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:
Узкие специалисты, я вам скажу честно, у нас были и до этого, то есть я не могу сказать, что прям какие-то ноу-хау, но каждый специалист получил новое оборудование, соответствующие современным нормам кабинеты и условия оказания этих услуг. Потому что здание взрослой поликлиники было построено в 1979 году. На тот момент это было, конечно, тоже большое достижение, но время идет, меняются требования, меняются условия. Даже то, что каждый кабинет был обеспечен рециркуляторами для обеззараживания воздуха, то есть выполнено требование данного момента, данных условий, данной эпидемиологической обстановки. Для мам там созданы условия: и буфет, и аптека. То есть все сервисные моменты там обеспечены. Есть место, где отдохнуть с ребенком. Широкие коридоры, удобные диваны, это все позволяет в поликлинике чувствовать себя не то что ты пришел там: ой, как страшно, я сейчас иду к доктору, мне что-то там будут делать больное, болезненное и так далее. Нет, они приходят, и мы старались создать такую атмосферу, как будто люди пришли просто профилактировать свои заболевания, отдохнуть, пообщаться, может быть, с такими же мамами, поговорить с врачом, обсудить свои какие-то проблемы волнующие. То есть довольно комфортная обстановка.
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