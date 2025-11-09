Смена пола за 30 евро, беспредел мигрантов и война с Россией в СМИ. Немецкий политик шокировал фактами о Германии

Пожалуй, в Европе только Германия бросилась в энергетический омут с головой и не только поставки углеводородов отрезала, но и закрыла в 2023 году последние реакторы. Стало ли в ФРГ от этого легче дышать? Возможно, но экономика задыхается, а у простых немцев ветер гуляет в карманах. Резкая смена энергетического курса принесла рост цен и снижение доходов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как обстоят дела в Германии, что там осталось от демократии и почему в стране растут цены, об этом и не только мы поговорили с немецким политиком Ульрихом Зингером. С гостем из Германии прогулялись по Минску и зашли в торговый центр, чтобы он своими глазами увидел, что мы не собираемся садиться на санкционную диету. А то немецкая пропаганда рисует совсем другие картины белорусской реальности.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы находимся в самом центре Минска. Как вы себя здесь чувствуете?



Ульрих Зингер, политик, член партии «Альтернатива для Германии»:

Чувствую себя как раньше дома. 20-30 лет назад в Мюнхене было так же чисто, хорошо, красиво и безопасно. А сейчас у нас хуже. Например, в Берлин я уже не хочу ехать, потому что там районы, где даже милиция не очень хочет находиться. В Берлине есть районы, куда даже полиция не хочет заходить Ольга Коршун:

Это уже очень страшно, если даже страшно туда заходить полиции. Почему? Это из-за наплыва беженцев, мигрантов? Ульрих Зингер:

Очень много нелегальных мигрантов, которые открыто говорят об этом, что они не хотят у нас работать, они пришли, чтобы получить социальную поддержку. Потому что мы дадим очень много денег. Столько они не могут зарабатывать, сколько дадим без работы. Многие не могут читать, не стараются интегрироваться в наше общество и не хотят работать.

Ольга Коршун:

Мы хотим угостить нашего гостя из Германии, чтобы он почувствовал вкус белорусских сладостей. Ульрих Зингер:

Пробуем. Это очень вкусно и не так сладко. Ольга Коршун:

А вы что-нибудь домой привозите, в Германию? Ульрих Зингер:

Через Литву не пускают с продуктами. Был очень строгий контроль. Они же, в принципе, построили новый железный занавес. Даже напитки, сигареты – ничего нельзя было брать с собой. Я и не курю. Ольга Коршун:

Как вы добирались до Минска? Ульрих Зингер:

Через Варшаву летели, потом на машине – в Брест, и из Бреста поездом – сюда. Это все длится очень-очень долго. Конечно, было дорого, и организация была очень сложная. И это очень грустно, что в Европе мы увидим, как они строят такую стену.

Ольга Коршун:

А что пишут вообще про Беларусь в СМИ? Что рассказывают? Ульрих Зингер:

Что демократии нет и свободы мнения нет. Но я лично считаю, что здесь я могу сказать правду, которую у нас уже сложно сказать. Например, что есть мужчина и женщина, и все. Два пола – все. Классно. Это мнение, которое уже звучит странно. Ольга Коршун:

То есть в Германии сегодня идет такая гендерная пропаганда? «За 30 евро могу стать женщиной». О гендерной пропаганде Ульрих Зингер:

Я могу за 30 евро поменять пол. За 30 евро могу стать женщиной, буду Ольгой или кем-то. И у меня новый паспорт, новые документы. Ольга Коршун:

Вот так современные люди сейчас понимают, что есть свобода. Это когда ты за 30 евро можешь поменять себе пол? Ульрих Зингер:

Да, они считают, что, возможно, это свобода. Я думаю, что это не свобода, это безумство.