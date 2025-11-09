Кто сможет поступить в Академию авиации вне конкурса? Мочанский рассказал о предложении аэроклуба ДОСААФ

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Всю жизнь в ДОСААФ до развала занимались подготовкой, отбором специалистов в летные училища. Почему? Каждый год проводим отбор, то есть мандатная комиссия. Кто желает летать на самолете, на вертолете и прыгать с парашютом? Это спортсмены. Как правило, мы берем с 15, у нас документ есть, в 15,5 зачисляем. Это дети мотивированные, очень здорово мотивированные причем. И мы отбираем действительно здоровых. И мы по такому же методу – психофизиологическое исследование, физическая подготовка. Но мы на оценки не смотрим. Оценки – это… Ему еще учиться три года.

И самое интересное, что эти дети, которых мы отобрали, которые пришли с желанием, они прекрасно летают. Великолепно. И высший пилотаж на Як-52, и на вертолете четко выполняют все упражнения, они уже готовы быть пилотами. Но, как правило, вы знаете, 9,8 у них аттестата нет. А у нас приходят в Академию – 9,8, 9,9, 9,5 аттестаты, очень высокие. И эти ребята не могут попасть, они остаются за бортом. Поэтому мы тоже поднимаем вопрос о том, чтобы те дети, которые налетали в аэроклубах более 30 часов, их зачислят вне конкурса, это уже отобранные, готовые, перспективные летчики.