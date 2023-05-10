Новости Беларуси. 25 картин-воспоминаний о Великой Отечественной украсили Дворец Независимости. Выставка «В свете подвига» приурочена к годовщине Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции – работы художников, кто своими глазами видел войну и ее последствия.

На холстах нашли отражение руинированные пейзажи белорусских городов, партизанские истории, а также сюжеты с поля боя. Их написали опираясь не на пересказ, а личный опыт. Отсюда особое внимание к деталям и живость картин. Примечательно, что далеко не все сюжеты трагичные. Множество произведений отражают самый долгожданный и великий день в истории советского народа – 9 Мая. Люди на площадях, украшенные обелиски, россыпь алых гвоздик – на холстах то, что мы видим и сегодня.

В основе выставки – работы лауреата специальной премии Президента деятелям культуры и искусства Владимира Уроднича. Выходец из деревни Столинского района, он посвятил не один десяток картин красотам малой родины. Однако тема Великой Отечественной в творчестве живописца играет не менее важную роль. Это автобиографичный момент: Владимир Васильевич родился в 1942 году. Для него не писать о войне – значит отказаться от части собственной жизни.