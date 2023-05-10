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Наталья Кочанова встретилась с сотрудниками Следственного комитета. Обсуждали в том числе политику Запада

10 мая 2023 17:11
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Новости Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова 10 мая встретилась с сотрудниками Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Говорили о сплоченности белорусов в это непростое для страны время. В режиме видеоконференцсвязи к диалогу также присоединились сотрудники управлений по областям и Минску и преподаватели Института Следственного комитета.  

Наталья Кочанова встретилась с сотрудниками Следственного комитета. Обсуждали в том числе политику Запада-1

Председатель Совета Республики напомнила правоохранителям, что именно «выполняя задачи, которые ставит глава государства, мы сможем сохранить нашу страну». Спрос на правду в мире вырос. Недаром на Западе во многих случаях из-за нарушения этого главного человеческого требования страдают обычные люди. В нашей стране это недопустимо. Свободу, независимость и миролюбие белорусы ежедневно отстаивают своим трудом. Поэтому наши традиционные ценности, историческая идентичность и все, что принадлежит нашему народу, так раздражает недоброжелателей.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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