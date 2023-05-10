Наталья Кочанова встретилась с сотрудниками Следственного комитета. Обсуждали в том числе политику Запада

Говорили о сплоченности белорусов в это непростое для страны время. В режиме видеоконференцсвязи к диалогу также присоединились сотрудники управлений по областям и Минску и преподаватели Института Следственного комитета.

Председатель Совета Республики напомнила правоохранителям, что именно «выполняя задачи, которые ставит глава государства, мы сможем сохранить нашу страну». Спрос на правду в мире вырос. Недаром на Западе во многих случаях из-за нарушения этого главного человеческого требования страдают обычные люди. В нашей стране это недопустимо. Свободу, независимость и миролюбие белорусы ежедневно отстаивают своим трудом. Поэтому наши традиционные ценности, историческая идентичность и все, что принадлежит нашему народу, так раздражает недоброжелателей.