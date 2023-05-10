«Отдали многое нашей Победе». В Минске перезахоронили останки пленных солдат, погибших в «Шталаге-352»

Новости Беларуси. Останки пленных красноармейцев, погибших в нацистском лагере «Шталаг-352», с почестями перезахоронили 10 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония прошла на территории мемориального комплекса «Масюковщина».

Здесь в годы Великой Отечественной войны было замучено и зверски убито порядка 80 тысяч советских военнопленных. В ходе поисковых работ на территории бывшего концлагеря были обнаружены останки 852 красноармейцев. Они попали в плен и оказались в Шталаге в самом начале войны. Дату удалось установить благодаря обнаруженным медальонам. В запечатанной капсуле хранилась личная информация военнослужащего. Из 46 найденных удалось установить сведения об 11 погибших. Сегодня их имена выбиты на мемориальной табличке и занесены в Книгу памяти.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Сохранение памяти, исторической справедливости – это то, чем мы живем, чем живет наше государство. Мы всегда отдавали очень многое нашей Победе, Победе нашего народа. И сегодня пришли жители Минска, чтобы отдать дань памяти героям.

Надежда Кузнецова:

Я внучка Лобанова Василия Николаевича 1903 года рождения, который пропал без вести в 41-м году. Мы так думали, нам пришла похоронка, что он убит, а оказывается, он был в концлагере, и таком страшном. Мы были очень-очень рады, что мы его нашли.