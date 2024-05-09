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«За день миллион в TikTok набирает». Евгений Олейник рассказал, какие песни сейчас хотят слушать белорусы и русские

09 мая 2024 18:17
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вклад белорусов в общую победу советского народа в Великой Отечественной войне. В гостях солистка группы «Аура» Юлия Быкова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Евгений Олейник.

«За день миллион в TikTok набирает». Евгений Олейник рассказал, какие песни сейчас хотят слушать белорусы и русские-1

Евгений Олейник, композитор:
Сейчас, особенно в России, большой отток исполнителей в южные страны, где, им кажется, они перетопчутся до своей перамогі. Они обвиняют, что их вытеснили, их там поджали. Я скажу свое профессиональное мнение: они просто не услышали своего слушателя. По большому счету, артист должен свою аудиторию немножко мониторить. Когда массово российские, белорусские народы хотят другие смыслы, они хотят слушать вот такие песни. Когда выкладываешь песню, она за день миллион в TikTok набирает. Это говорит о потерянном профессионализме. То есть я возьму на себя ответственность заявить, что люди, которые потеряли свою Родину, они не выгнаны, они просто потеряли свой профессиональный нюх. Они не поняли, что время очень сильно изменилось.

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# Белорусские исполнители # общество # Евгений Олейник

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