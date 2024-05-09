«За день миллион в TikTok набирает». Евгений Олейник рассказал, какие песни сейчас хотят слушать белорусы и русские

Евгений Олейник, композитор:

Сейчас, особенно в России, большой отток исполнителей в южные страны, где, им кажется, они перетопчутся до своей перамогі. Они обвиняют, что их вытеснили, их там поджали. Я скажу свое профессиональное мнение: они просто не услышали своего слушателя. По большому счету, артист должен свою аудиторию немножко мониторить. Когда массово российские, белорусские народы хотят другие смыслы, они хотят слушать вот такие песни. Когда выкладываешь песню, она за день миллион в TikTok набирает. Это говорит о потерянном профессионализме. То есть я возьму на себя ответственность заявить, что люди, которые потеряли свою Родину, они не выгнаны, они просто потеряли свой профессиональный нюх. Они не поняли, что время очень сильно изменилось.

Читайте также:

Евгений Олейник и Юлия Быкова поздравили белорусов с Днём Победы: пусть ваши дети будут хранить память и передавать своим детям

Лазуткин: «На любой параллельный ход Запада мы отвечаем ядерным оружием»

Апачев: маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции