Нашли кошелёк и не вернули: грозит уголовная ответственность?

Прохожий роняет кошелёк и идёт дальше, в парке на скамейке кто-то оставил мобильный телефон. Кто-то теряет, кто-то находит. Находит или ворует? Чтобы разобраться, чем отличается кража от находки, мы обратились к юристам. Дмитрий Тарасов, адвокат:

При присвоении найденного, имущество выбывает из владения собственника в результате определённых обстоятельств. Например, собственник может забыть или потерять эту вещь.

Чтобы квалифицировать такой случай, как кражу, нужно увидеть преднамеренный и злой умысел человека, желающего обогатиться. Другими словами, такое преступление заранее спланировано. В нем прорабатываются время, место и пути отхода.

С находками нужно быть осторожными. Например, если нашли на улице кошелёк и в нём только деньги, его можно считать находкой, а если там есть удостоверение или банковская карта, по которой можно установить личность владельца, тогда совсем другой вопрос.

Дмитрий Тарасов:

Уголовная ответственность наступает только в том случае, если стоимость найденного имущества составляет сумму свыше 1 000 базовых величин, это на данный момент 25 500 рублей.

В остальных случаях речь идёт об административной ответственности. И даже, если стоимость имущества превышает 1 000 базовых величин, преступление считается не представляющим большой общественной опасности, в качестве максимального наказания может быть назначен арест до двух месяцев. Что касается кражи – лишение свободы сроком до трёх лет. Дмитрий Тарасов:

К сожалению, бывают случаи, когда правоохранительные органы и органы правосудия вместо присвоения найденного квалифицируют действия виновного как кражу, и вместо административной ответственности привлекают лицо к уголовной ответственности.