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Нашли кошелёк и не вернули: грозит уголовная ответственность?

13 февраля 2019 07:58
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Прохожий роняет кошелёк и идёт дальше, в парке на скамейке кто-то оставил мобильный телефон.  Кто-то теряет, кто-то находит. Находит или ворует? Чтобы разобраться, чем отличается кража от находки, мы обратились к юристам.

Дмитрий Тарасов, адвокат:
При присвоении найденного, имущество выбывает из владения собственника в результате определённых обстоятельств. Например, собственник может забыть или потерять эту вещь.

Нашли кошелёк и не вернули: грозит уголовная ответственность? -1

Чтобы квалифицировать такой случай, как кражу, нужно увидеть преднамеренный и злой умысел человека, желающего обогатиться. Другими словами, такое преступление заранее спланировано. В нем прорабатываются время, место и пути отхода.

Нашли кошелёк и не вернули: грозит уголовная ответственность? -4

С находками нужно быть осторожными. Например, если нашли на улице кошелёк и в нём только деньги, его можно считать находкой, а если там есть удостоверение или банковская карта, по которой можно установить личность владельца, тогда совсем другой вопрос.

Нашли кошелёк и не вернули: грозит уголовная ответственность? -7

Дмитрий Тарасов:
Уголовная ответственность наступает только в том случае, если стоимость найденного имущества составляет сумму свыше 1 000 базовых величин, это на данный момент 25 500 рублей.

Нашли кошелёк и не вернули: грозит уголовная ответственность? -10

В остальных случаях речь идёт об административной ответственности. И даже, если стоимость имущества превышает 1 000 базовых величин, преступление считается не представляющим большой общественной опасности, в качестве максимального наказания может быть назначен арест до двух месяцев. Что касается кражи – лишение свободы сроком до трёх лет.

Дмитрий Тарасов:
К сожалению, бывают случаи, когда правоохранительные органы и органы правосудия вместо присвоения найденного квалифицируют действия виновного как кражу, и вместо административной ответственности привлекают лицо к уголовной ответственности.

Нашли кошелёк и не вернули: грозит уголовная ответственность? -13

Для большинства из обывателей нет разницы между понятиями «забытое» и «потерянное». Да и на самом деле, если забыл – считай, что потерял. Тому, кто нашёл забытое, всё равно – он же не знает историю происхождения вещи. Не стоит присваивать найденное, поскольку можно попасть в неприятную ситуацию. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам.

# Право # общество # Дмитрий Тарасов # Фотофакт # общество

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