Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах полный бардак. Никогда такого не было. Ни в советские времена, ни даже в переломный период.

Обратите внимание на места массового скопления людей, в первую очередь детей. А при разборках этого дела надо на всю катушку спросить прежде всего с председателя райисполкома. Это его школа. И с министра образования. Почему не навели порядок в школе? Школа – святое место. Как в церковь, надо идти в школу.