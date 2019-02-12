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Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак

12 февраля 2019 10:54
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Новости Беларуси. 12 февраля, ставя задачи перед управленцами, Александр Лукашенко прокомментировал инцидент в столбцовской школе, который произошёл накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии

Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах полный бардак. Никогда такого не было. Ни в советские времена, ни даже в переломный период.

Обратите внимание на места массового скопления людей, в первую очередь детей. А при разборках этого дела надо на всю катушку спросить прежде всего с председателя райисполкома. Это его школа. И с министра образования. Почему не навели порядок в школе? Школа – святое место. Как в церковь, надо идти в школу.

Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак-4



А у нас что творится в школах? Стыдно даже публично говорить. Я уже вчера об этом говорил. Поэтому к моему возвращению из командировки вы мне доложите, что сделано по наведению порядка. Железная дисциплина должна быть. И поменьше смотрите по сторонам, кто там нас упрекает в авторитаризме, диктатуре, сталинизме. Нам надо сохранить ту стабильность, которая сегодня в стране есть при всех вызовах интернета. Не обращайте ни на кого внимание, главная ценность – это человеческая жизнь.

Его поведение не вызывало нареканий. Что известно о подростке, напавшем на учительницу и школьников в Столбцах

# Убийство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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