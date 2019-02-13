Учитель труда из Гомеля изготовил лайтбокс с символикой II Европейских игр

Новости Беларуси. Белорусы в ожидании спортивного праздника континентального масштаба не сидят сложа руки. В Гомеле логотип II Европейских игр вдохновил мастера на создание оригинального светового панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дизайн лайтбокса удачно сочетает в себе и официальную символику игр, и узнаваемые символы белорусской столицы, и, собственно, спортивную тематику.
Николай Чепа, учитель трудового обучения средней школы №53 Гомеля:
Четыре уровня: спортсмены, здания, природа, логотип. Угадываются легко достопримечательности основные, логотип, ну и всё вместе – это Беларусь.
Световое панно учитель труда изготовил вместе со своими учениками. Работа заявлена в республиканском конкурсе, посвящённом II Европейским играм.
Обменять сигареты на сувениры и посетить мобильный медцентр. Как будут заботиться о здоровье гостей во время II Европейских игр