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Учитель труда из Гомеля изготовил лайтбокс с символикой II Европейских игр

13 февраля 2019 08:21
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Новости Беларуси. Белорусы в ожидании спортивного праздника континентального масштаба не сидят сложа руки. В Гомеле логотип II Европейских игр вдохновил мастера на создание оригинального светового панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитель труда из Гомеля изготовил лайтбокс с символикой II Европейских игр-1

Учитель труда из Гомеля изготовил лайтбокс с символикой II Европейских игр-3

Дизайн лайтбокса удачно сочетает в себе и официальную символику игр, и узнаваемые символы белорусской столицы, и, собственно, спортивную тематику.

Учитель труда из Гомеля изготовил лайтбокс с символикой II Европейских игр-6

Николай Чепа, учитель трудового обучения средней школы №53 Гомеля:
Четыре уровня: спортсмены, здания, природа, логотип. Угадываются легко достопримечательности основные, логотип, ну и всё вместе это Беларусь.

Учитель труда из Гомеля изготовил лайтбокс с символикой II Европейских игр-9

Световое панно учитель труда изготовил вместе со своими учениками. Работа заявлена в республиканском конкурсе, посвящённом II Европейским играм.

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# Европейские игры # общество # Николай Чепа # Фотофакт

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