Учитель труда из Гомеля изготовил лайтбокс с символикой II Европейских игр

Новости Беларуси. Белорусы в ожидании спортивного праздника континентального масштаба не сидят сложа руки. В Гомеле логотип II Европейских игр вдохновил мастера на создание оригинального светового панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дизайн лайтбокса удачно сочетает в себе и официальную символику игр, и узнаваемые символы белорусской столицы, и, собственно, спортивную тематику.

Николай Чепа, учитель трудового обучения средней школы №53 Гомеля:

Четыре уровня: спортсмены, здания, природа, логотип. Угадываются легко достопримечательности основные, логотип, ну и всё вместе – это Беларусь.