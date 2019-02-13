Приложение «Автоволонтёр» помогает возить детей белорусского хосписа бесплатно: как оно работает

Cтрашная инфекция подорвала нервную систему. Тихон оказался в инвалидном кресле в 9 лет. Врачи разводят руками и уже 7 лет не могут поставить диагноз. Но мама не сдаётся. В программе – физкультура, массаж, занятия с психологом. Добраться до нужной точки помогает специальное приложение «Автоволонтёр». Ирина Беспалова, мама:

Такая поддержка – это просто немыслимая. Не всегда есть возможность на общественном транспорте куда-то добраться, а тем более пройти в подземном переходе. Даже в лагерь возили, и в «Звёздный» – это в Радошковичи.

Приложение активно только для подопечных Белорусского детского хосписа. Тамара волонтеёрит уже 2 года по маршруту Минск-Боровляны. Первое время общалась с родителями по Viber, а потом пришла идея автоматизировать заказы. Так, вместе с коллегами из компании Парка высоких технологий IBА Group, разработали умную систему для андроидов и айфонов. Тамара Бутова, начальник отдела развития персонала компании, волонтёр:

Чтобы стать волонтёром, нужно, во-первых, решиться совершить ту первую поездку, которая сломает барьер и страх. На этот год мне подарил мальчик свинку розовую, потому что Год свиньи, до этого – сделанное из бисера украшение. Хоспис занимается не только оздоровлением, они делают много массовых мероприятий для детей, где они могут общаться друг с другом.

В такие праздники у Софьи от срочных заявок разрывается телефон. В «социальном штате» сейчас около 30 водителей. Добрых сердец на всех не хватает.

Алексей Терещук, инженер-программист:

Чтобы установить приложение, достаточно зайти на наш сайт av-help.by, после этого будет регистрация, нужно будет вести имя, пароль, почту и номер телефона. Вам придёт SMS о том, что заявка принята. Установка у нас порядка 3-4 тысяч, люди интересуются и устанавливают.

Татьяна Каранкевич для многих семей стала хорошим другом. Её приглашают на дни рождения и делятся секретами. В день бывает и по 3 пассажира, но с работой ко всем не успеть. Признается, сетку благотворительного такси нужно расширять в других городах. Татьяна Каранкевич, волонтёр:

Они ангелочки, до них хочется прикасаться. Дети такую энергетику, посыл дают. Когда ты помогаешь людям, идёт какое-то очищение, ты показываешь детям своим на примере. И ты понимаешь, что это какая-то проблема, у тебя в жизни всё прекрасно и замечательно. И мамы считают, что в их жизни всё прекрасно и замечательно, и детки самые лучшие.