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Приложение «Автоволонтёр» помогает возить детей белорусского хосписа бесплатно: как оно работает

13 февраля 2019 08:42
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Cтрашная инфекция подорвала нервную систему. Тихон оказался в инвалидном кресле в 9 лет. Врачи разводят руками и уже 7 лет не могут поставить диагноз. Но мама не сдаётся. В программе – физкультура, массаж, занятия с психологом. Добраться до нужной точки помогает специальное приложение «Автоволонтёр».

Ирина Беспалова, мама:
Такая поддержка это просто немыслимая. Не всегда есть возможность на общественном транспорте куда-то добраться, а тем более пройти в подземном переходе. Даже в лагерь возили, и в «Звёздный» это в Радошковичи.

Приложение «Автоволонтёр» помогает возить детей белорусского хосписа бесплатно: как оно работает-1

Приложение активно только для подопечных Белорусского детского хосписа. Тамара волонтеёрит уже 2 года по маршруту Минск-Боровляны. Первое время общалась с родителями по Viber, а потом пришла идея автоматизировать заказы. Так, вместе с коллегами из компании Парка высоких технологий IBА Group, разработали умную систему для андроидов и айфонов.

Тамара Бутова, начальник отдела развития персонала компании, волонтёр:
Чтобы стать волонтёром, нужно, во-первых, решиться совершить ту первую поездку, которая сломает барьер и страх. На этот год мне подарил мальчик свинку розовую, потому что Год свиньи, до этого сделанное из бисера украшение. Хоспис занимается не только оздоровлением, они делают много массовых мероприятий для детей, где они могут общаться друг с другом.

Приложение «Автоволонтёр» помогает возить детей белорусского хосписа бесплатно: как оно работает-4

В такие праздники у Софьи от срочных заявок разрывается телефон. В «социальном штате» сейчас около 30 водителей. Добрых сердец на всех не хватает.

Приложение «Автоволонтёр» помогает возить детей белорусского хосписа бесплатно: как оно работает-7

Алексей Терещук, инженер-программист:
Чтобы установить приложение, достаточно зайти на наш сайт av-help.by, после этого будет регистрация, нужно будет вести имя, пароль, почту и номер телефона. Вам придёт SMS о том, что заявка принята. Установка у нас порядка 3-4 тысяч, люди интересуются и устанавливают.

Приложение «Автоволонтёр» помогает возить детей белорусского хосписа бесплатно: как оно работает-10

Татьяна Каранкевич для многих семей стала хорошим другом. Её приглашают на дни рождения и делятся секретами. В день бывает и по 3 пассажира, но с работой ко всем не успеть. Признается, сетку благотворительного такси нужно расширять в других городах.

Татьяна Каранкевич, волонтёр:
Они ангелочки, до них хочется прикасаться. Дети такую энергетику, посыл дают. Когда ты помогаешь людям, идёт какое-то очищение, ты показываешь детям своим на примере. И ты понимаешь, что это какая-то проблема, у тебя в жизни всё прекрасно и замечательно. И мамы считают, что в их жизни всё прекрасно и замечательно, и детки самые лучшие.

Приложение «Автоволонтёр» помогает возить детей белорусского хосписа бесплатно: как оно работает-13

Сегодня в Беларуси более 200 семей с тяжелобольными детьми. Сделать их жизнь счастливее может каждый из нас. Для этого нужно всего ничего: права, авто и час свободного времени.

# Социальная помощь # общество # Ирина Беспалова # Тамара Бутова # Алексей Терещук # Татьяна Каранкевич # Фотофакт # Социальная помощь

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