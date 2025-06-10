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«За что давать деньги?» Лукашенко высказался о работе белорусского кинематографа

10 июня 2025 09:09
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«За что давать деньги?» Лукашенко высказался о работе белорусского кинематографа-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня критично оценил работу отечественного кинематографа, в частности «Беларусьфильма». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

На киностудии он прокомментировал очередную возможность оказания финансовой поддержки «Беларусьфильму». По словам Лукашенко, Национальная киностудия должна выпускать и самостоятельно продавать то, что производит.

«Пусть производят, продают и живут. Нет – до свидания. Сколько можно помогать? Они же фактически висят на плечах государства. А за что давать деньги?» – отметил Президент.

При этом он не исключил возможности государственной поддержки, но при этом должна быть отдача, подчеркнув, что до сих пор она минусовая.

Фото: Telegram-канал Пул Первого

# общество # Кино # Беларусьфильм # Киностудия «Беларусьфильм» # Александр Лукашенко

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