«За что давать деньги?» Лукашенко высказался о работе белорусского кинематографа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня критично оценил работу отечественного кинематографа, в частности «Беларусьфильма». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

На киностудии он прокомментировал очередную возможность оказания финансовой поддержки «Беларусьфильму». По словам Лукашенко, Национальная киностудия должна выпускать и самостоятельно продавать то, что производит.

«Пусть производят, продают и живут. Нет – до свидания. Сколько можно помогать? Они же фактически висят на плечах государства. А за что давать деньги?» – отметил Президент.

При этом он не исключил возможности государственной поддержки, но при этом должна быть отдача, подчеркнув, что до сих пор она минусовая.