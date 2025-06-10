«Смотреть просто нечего!» Лукашенко раскритиковал «Беларусьфильм»

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что работа Беларусьфильма не ведет к каким-либо результатами, несмотря на создание государством условий для развития киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«(Отдача – прим. ред.) минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов», – заявил он.

Лукашенко также заметил, что зрители не видят новых интересных проектов. Семейная, юношеская и детская аудитории, по его словам полностью потеряны.

«Смотреть просто нечего! – констатировал глава государства. – Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории».



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