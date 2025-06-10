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«Отдача минусовая!» Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма» и кинематографа

10 июня 2025 08:41
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«Отдача минусовая!» Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма» и кинематографа-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что состояние национального кинематографа, включая «Беларусьфильм», неудовлетворительное и не приносит результатов, а отдача – минусовая. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

Он подчеркнул, что государство создавало все условия для развития отрасли.

«Государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и, в частности, «Беларусьфильма», – обратил внимание Президент. Но отдача, как подчеркнул Александр Лукашенко, пока не то что нулевая, а ниже нуля. «Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов», – заявил лидер Беларуси.

По его мнению, белорусское кино утратило семейную и молодежную аудиторию, а зрителям нечего смотреть.

Фото: president.gov.by

# Кино

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