«Отдача минусовая!» Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма» и кинематографа

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что состояние национального кинематографа, включая «Беларусьфильм», неудовлетворительное и не приносит результатов, а отдача – минусовая. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

Он подчеркнул, что государство создавало все условия для развития отрасли.



«Государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и, в частности, «Беларусьфильма», – обратил внимание Президент. Но отдача, как подчеркнул Александр Лукашенко, пока не то что нулевая, а ниже нуля. «Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов», – заявил лидер Беларуси.

По его мнению, белорусское кино утратило семейную и молодежную аудиторию, а зрителям нечего смотреть.