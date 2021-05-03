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«За апрель уже перевалило за пять тысяч преступлений». Что делать, чтобы не стать жертвой кибермошенников?

03 мая 2021 10:07
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Число компьютерных интернет-преступлений в Беларуси за пять лет возросло в десять раз. От действий преступников страдают не только организации, но и обычные граждане, особенно незащищенные слои населения, в том числе и пенсионеры. Как не попасться на удочку мошенников и защитить себя?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Республики Беларусь – Кирилл Вяткин.

Эти технологии появились, когда мы начали пользоваться телефонами не по прямому назначению, уже стали и банки туда вводить. Мы теоретически подозревали, что возможны проблемы, но сейчас эти киберпреступления идут в ногу со временем. Все технологии используются сначала преступниками, а потом находятся пути решения проблемы. Правильно?

Кирилл Вяткин, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Отчасти вы правы, действительно, в настоящее время все возможные способы общения между банком и клиентом, между гражданами апробируются злоумышленниками для того, чтобы извлечь определенную уязвимость, их эксплуатировать и получить преступный доход.

«За апрель уже перевалило за пять тысяч преступлений». Что делать, чтобы не стать жертвой кибермошенников? -1

Есть какая-то статистика, сколько белорусов уже пострадало от кибермошенников?

Кирилл Вяткин:
Я могу сказать в общем о количестве противоправных деяний, за апрель оно уже перевалило за пять тысяч преступлений.

Как быть в данных ситуациях?

Кирилл Вяткин:
Здесь необходимо не только обучать и создавать социальную рекламу, ролики. В жировках, которые поступают в почтовые ящики, мы добавляем информацию о способах совершения противоправных деяний и рассказываем, как не стать жертвой киберпреступников. При посещении отделений почты, банков, куда ходят наши бабушки, дедушки, мы размещаем наглядную агитацию в местах общественного транспорта.

«За апрель уже перевалило за пять тысяч преступлений». Что делать, чтобы не стать жертвой кибермошенников? -4

Полное интервью смотрите в данном видеоматериале

# Интернет-мошенничество # общество # Кирилл Вяткин # Александр Меженный # Александра Каштанова # Фотофакт

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