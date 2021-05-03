Главное, что всё безопасно. Узнали, какими новинками порадуют минские парки аттракционов

«Карусель – это радость для нас» – поется в детской песне. Для маленьких любителей адреналина хорошие новости: 28 апреля в Минске стартовал сезон аттракционов, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Узнаем, что нового появилось в парках столицы.

Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:

У нас появился новый механический аттракцион, называется «Микс». Это очень похожий аттракцион на башню-прыгалку детскую, но это взрослый, достаточно высокий (до 12 метров подъема), экстремальный. Но и пользуется очень популярностью у нашей молодежи.

Михаил Романов, начальник парка культуры и отдыха им. Челюскинцев:

В парке Челюскинцев в этом году у нас новая карусель «Мультяшки» – это детская цепочная карусель. Также в прошлом году в парке Челюскинцев, не все об этом знают, открылась детская площадка, которая расположена возле танцевальной веранды встреч, где также расположены четыре детских аттракциона для детей от двух и старше лет.

Время идет, одно поколение аттракционов сменяет другое. Так, любимая «Комната смеха», установленная в 90-е, уже не так актуальна и интересна для нового поколения. Поэтому на ее месте уже в середине лета будет стоять павильон с симуляторами виртуальной реальности.

Лидия Вежновец:

Помимо аттракционов, вы знаете, у нас есть еще и игровые площадки. Типа «Нормандии» и «Бригантины». Для детей и их родителей это будет достаточно интересный комплекс, где можно будет совершенно спокойно, вне зависимости от того, работают аттракционы или нет, там повеселиться.

Сезон испытаний для аттракционов стартовал еще задолго до официального открытия. А поводом для смеха ранней весной в парках были мешки с песком на крутящихся каруселях. Так проверяется наличие отклонений от технических характеристик. Сертификаты допуска к эксплуатации аттракционов получить не так просто.

Лидия Вежновец:

Проверяются все узлы, все смазывается по новой, если требуется какой-то ремонт или замена, все производится. Это было и в течение зимы, но с теплыми днями уже это проводится в динамике. Целая есть комиссия. Есть такая организация, как «Белпромнадзор». Приходят их специалисты, все это проверяется при них. Документы проверяются, проверяется сам аттракцион, и он в движении.

Михаил Романов:

Это происходит ежегодно после консервации аттракционов, проходит их полная проверка на соответствие и выдается заключение.

Безопасность превыше всего, и не только техническая. В зависимости от загруженности аттракционов, посетителей рассаживают через одного и в шахматном порядке, соблюдая все меры в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Лидия Вежновец:

И в прошлом году, кто посещал, это видел, что у нас аттракционы обрабатываются перед началом работы. То есть до того, как придет к нам посетитель, обрабатываются аттракционы при помощи специального пульверизатора и антисептика.

Технологии в индустрии развлечений тоже не стоят на месте. Купить билет на аттракцион можно с помощью онлайн-оплаты. Так же в парках действуют сезонные абонементы для ярых любителей экстрима, которые необходимо использовать в течение сезона.

Лидия Вежновец:

В этом году мы продолжаем обновлять парк аттракционов, и, допустим, в данном парке, в парке Горького детском, который нацелен на детскую публику, у нас устанавливается новый аттракцион «Лабиринт». Это детский игровой комплекс, трехуровневый. Дети, начиная с трех лет до двенадцати, могут его посещать и найти себе здесь развлечение хорошее.

Активно отдохнуть в парке можно уже сейчас. На майские праздники обещают насыщенную программу. Так, в парке Горького будет работать мобильный музей Великой Отечественной войны, который восьмого и девятого мая переместится в парк Челюскинцев. Заявлены интерактивные площадки и концертные программы для детей и взрослых.