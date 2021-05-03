Соглашения об уплате алиментов и о детях. Что важно знать родителям при разводе?

Мы в ответе не только за тех, кого приручили, но и за тех, с кем нас связывают кровные узы. К сожалению, иногда между некогда близкими людьми от прежних теплых отношений не остается ничего. Родители могут разойтись, но обязательства все равно останутся. Сегодня взыскание алиментов на несовершеннолетних детей не потеряло своей актуальности.

Юлиан Мисюкевич, консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции:

Об этом нам говорит статистика. Но несмотря на то, что мы наблюдаем в последние три года снижение количества поступающих исполнительных документов в органы принудительного исполнения, данная цифра остается значительной. К примеру, в 2018 году в территориальные органы принудительного исполнения поступило более 45 тысяч исполнительных документов данной категории, в 2019 – 44 тысячи и в 2020 – 41,5.

Содержание и воспитание ребенка – прямая обязанность каждого родителя. Подать на алименты можно, даже если брак не расторгнут. Выплачиваются алименты либо в добровольном порядке, либо принудительно по решению суда. В случае их взыскания в принудительном порядке, гражданину необходимо сделать следующее.

Юлиан Мисюкевич:

Обратиться в суд за выдачей соответствующего исполнительного документа и данный исполнительный документ вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства направить в территориальный орган принудительного исполнения по месту жительства должника. И уже судебным исполнителем в течение трех рабочих дней будет разрешен вопрос о возбуждении исполнительного производства.

Сегодня при наличии задолженности по уплате алиментов законодательством предусмотрен ряд мер, которые могут быть применены к должнику. Виктория Тупко, начальник отдела принудительного исполнения Московского района г. Минска:

К ним относятся: арест денежных средств, находящихся на банковских счетах должника, арест имущества, в том числе транспортных средств, недвижимого имущества, ограничение должника в праве выезда за пределы Республики Беларусь, ограничение должника в праве управления транспортным средством, а также в посещении игорных заведений и иные меры.

В случае неуплаты должником более трех месяцев в течение года алиментов, по судебному постановлению он может быть привлечен к уголовной ответственности. Виктория Тупко:

В этом случае к нему применяются такие виды наказания, как общественные работы, исправительные работы, арест, ограничение свободы и лишение свободы.

Даже если человек оплачивает деньги на содержание ребенка добровольно, но без договора, есть риск того, что в отношении его может быть подписан иск о взыскании алиментов в судебном порядке. Чтобы это исключить, можно заключить соглашение об уплате алиментов. Вероника Литвинко, нотариус Минского городского нотариального округа:

В этом случае будет документ, на основании которого абсолютно добровольно выплачиваются алименты. В чем еще преимущества соглашения: по решению суда алименты выплачиваются исключительно в одном порядке – это помесячная оплата, исходя из процента к заработку. Когда речь идет о соглашении об уплате алиментов, можно выбрать иные способы, иной порядок. Это может быть не помесячная оплата, а разовая. Можно даже передать имущество. Путем передачи имущества в собственность ребенка, передать это в счет уплаты алиментов.

Кроме соглашения об уплате алиментов, можно заключить так называемое соглашение о детях. Чем же они отличаются? В первом случае мы решаем вопрос только содержания детей, а во втором – решаются вопросы с кем ребенок будет жить, как будет выезжать за границу, вопросы участия в воспитании ребенка обоих родителей. Вероника Литвинко:

Неважно находятся родители в браке или нет, и соглашение об уплате алиментов, и соглашение о детях они могут заключить, главное, чтобы они договорились. Эти договоры вступят в силу только с момента нотариального удостоверения.