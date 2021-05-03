«Сейчас пишу реже, нужно вдохновение». История минчанина, который счастлив в глубинке

Поляна перелесок, многовековой дуб и дух леса. Этот человек 40 лет прожил в большом городе и вот уже 10 лет сверяет свои часы по солнцу, ведет небольшое хозяйство и прогнозирует погоду по самодельному барометру, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Знакомьтесь – фотограф, писатель, публицист, а ныне – житель белорусской глубинки Александр Батура.

Александр Батура, фотограф, публицист:

За спиной 100 метров асфальт и 300 метров от асфальта до забора нашего. Ближайший дом в деревне – километр с небольшим. Совершенно один. Гости приезжают. Анна Сушкова, корреспондент:

А что у вас есть из коммуникаций?

Александр Батура:

Интернет есть, проложили кабель – интернет, телевизор, телефон. Телефоном я крайне редко пользуюсь. Интернет с хорошей скоростью, я могу написать рассказ, не надо ехать в Минск, чтобы отправить. Я в курсе новостей, иногда заглядываю в Facebook. Бывает, даже два раза в день заглядываю. Анна Сушкова:

Что насчет творчества? Как часто пишете? Куда выкладываете?

Александр Батура:

Сейчас реже пишу уже, для этого надо какое-то вдохновение, какой-то толчок. Есть сайт «Дикая природа», есть журнал «Родная прырода». С этим журналом я уже около 10 лет сотрудничаю.

Первым делом отправляемся в гости к дубу. Если хотите очиститься от негативной энергии и попросить сил у природы, то сначала прикоснитесь к стволу осины или березы, а потом подойдите к лесному исполину. Этому красавцу без малого 400 лет. Свой ежедневный маршрут наш герой строит так, чтобы обязательно поздороваться со старым другом.

Александр Батура:

Дуб находится в 300 метрах от нашего дома. Это место моей силы.

У белорусского Пришвина даже есть рассказ, посвященный знаковому дереву. В нем он живо и красочно описывает один из последних ужинов Наполеона на нашей земле перед тем, как тот передал командование. Но вот вопрос: что из этого правда, а что фантазия автора?

Александр Батура:

Последняя его ночевка была недалеко, в деревне Стайки. 11 декабря он ночевал в Стайках, а потом пошел сюда, на Вилейку, потом на Сморгонь, а потом уже в Сморгони или Вильне оставил войска, отдал власть. У меня родилась такая фантазия, что он проходил, место ночевки было ничтожно малое, деревенская избушка. Шли они по старой смоленской дороге, якобы охотники подстрелили дичь какую-то, приготовили еду. Вот он сидит. Наполеон увидел камень, на нем крест – дурная примета. Дуб был, конечно, гораздо меньше. Он растет, стареет.

Раньше дуб рос на окраине поля и здесь нередко слышался детский смех: на его ветвях висели качели. Старожилы рассказывают, что пока родители сажали и пололи, ребятня весело проводила время. Со временем это место покинул человек, и дуб «отступил» в глубь леса. Сегодня ему составляют «компанию» тонкие осинки и подрастающие березки. Одним словом – молодняк.

Анна Сушкова:

Если брать жизнь дуба, то он какого возраста?

Александр Батура:

По человеческим меркам – лет 50. С ним надо общаться не на «ты». Вот с этим дубочком я на «ты». Если на человеческие мерки перевести, то я, может, немного старше его.

Об особенностях природы Александр рассказывает с любовью. Как воюют березки, хлещутся ветками, как появляются из-под снега робкие ростки первоцветов и выглядывают пушистые всходы сон-травы. «Жаль, волчье лыко отцвело», – сетует наш лесной экскурсовод. Но тут чудеса буквально на каждом шагу. Поросшие мхом валуны и нежные перелески.

Александр Батура:

Сережки, котики на иве – первая весенняя красота, которая на уровне человеческого роста. На земле различные первоцветы, это радует глаз. Это необычайной красоты создания. Сейчас рекомендую взять сережку и пожевать.

Все недуги лечит природа, считает наш герой. Если сережки – кладезь микроэлементов, то почки сосны помогут от кашля. Кстати, судя по этим деревцам, лесная медицина знакома и главным обитателям чащи. Александр Батура:

Эту сосну погрыз лось. Он любит лакомиться почками, веточками молодыми. Во время прогулки успеваем поговорить и о капризах погоды.

Анна Сушкова:

Это правда, что в этом году весна очень холодная, поздняя? Как по вашим наблюдениям? Александр Батура:

Я наблюдения за природой веду каждое утро. Я записываю температуру, давление на барометре. Говорят, что в Европе 100 лет не было такой холодной весны. У нас здесь, наверное, лет 10.

И все же сезон берет свое. Это невозможно не заметить по первой весенней зелени. Александр Батура:

Если бы было тепло и солнце светило, то вся лужайка была бы белая от ветреницы. Печеночница – фиолетовый цветочек, они уже отошли. Бывает, что переливы голубого, белого. Станешь и сам себе завидуешь.

Любуемся нежной красотой и идем дальше. Но вдруг наш путь преграждает огромное поваленное дерево.

Александр Батура:

Два года назад срок жизни закончился. Осина падает молча и внезапно. Древесина в стволе трухлявая, чуть за 40 лет перешагнула, ветер какой-то качнул и свалил.

Жизнь осины прервалась. Зато дерево дало сил другим обитателям леса – диким козам или косулям. На стволе остались следы от их осенней трапезы.

Александр Батура:

Огромное количество косуль. Самое большое стадо, которое я видел, – семь штук. Однажды, когда писал рассказик про опушку, камень этот и все остальное, пишу: косули бегают здесь. А вот не хватает у меня кадра. Выхожу с фотоаппаратом – вот косули стоят, под перо подлезли.

Анна Сушкова:

А птицы? А другая живность?

Александр Батура:

Зимой обязательно у нас кормушка висит, семечками кормим. Прилетают синица, лазаревка, гаичка, дятел. В этом году поползня не было. Огромное количество воробьев. Года три назад появились вдруг. Не домовые, а полевые. Есть в лесу и свои хранители. С одним из таких Александр Батура знаком лично.

Александр Батура:

Это один из моих друзей, к которому я каждый день подхожу. Такой сувель вырос на нем. Лицо симпатичное, добродушное. Я его называю красивым. Узнаем мы и тонкости появления таких наростов.

Александр Батура:

Это не болезнь, травма какая-то получается, они начинают расти. Кап – это под корой вдруг много-много почек, потом они начинают прорастать, а это нарастает. Уже он немного трухлявенький, но все равно буду беречь.

Есть еще один обитатель лесной опушки, с которым давно знаком писатель. Это валун, который будет постарше дуба и уж тем более сувеля. Если с могучим исполином можно общаться на «ты», то с этим свидетелем старины исключительно по старшинству и особо уважительно.

Александр Батура:

Этот валун – это одна из наших достопримечательностей. Это валун, которого я очень люблю, с которым общаюсь только на «вы». Всегда с непокрытой головой подхожу к нему. Зарастает мхом, здесь в какое-то время кто-то содрал мох в форме креста. Одна из версий, что это живой камень между княжествами был. У него масса огромная, поэтому первые цветочки всегда возле него появляются, первые лисички всегда здесь. Красотой глубинки Александр с удовольствием делится не только с читателями, но и с гостями. Посмотреть на богатство белорусской природы приезжают со всего мира.

Александр Батура:

Барнаул, Крым, Израиль, Нефтеюганск, самое дальнее – Сан-Форанциско. История такова: я сижу, борода у меня была немного другая, босиком, готовлюсь к ужину. Вдруг открывается дверь, заходит девушка молодая и спрашивает: «А где здесь усадьба Богдановичей?» Я говорю, что в Ракутевщине, забыл совсем, что в Ободовцах есть усадьба. Посидели, поужинали. Спасибо им, что скрасили ужин мой, поразговаривали. Совершенно случайно, заблудившись, люди попали. Вот такая стена благодарностей встречает каждого, кто заглядывает в этот гостеприимный дом. За чашечкой горячего напитка с душицей, мятой и копорским чаем вприкуску с медом узнаем и историю необычного хозяина.

Александр Батура:

Дача была. Но дача – это такое дело, как жить с соседями в коммуналке. Вот это идеальное место. Спасибо Богу, что это место досталось. В Минске не был в квартире уже много лет. Что бы делал? Тот же самый телевизор, те же бы рассказики писал, но при этом я был бы лишен счастья любоваться каждый день природой. Плюс, в земле поковыряться, вырастить лук, огурчик, помидорчик, кроликов, пчелок, курочек-бройлеров. Заботы, движение: печку протопить, снег почистить, баню протопить, с друзьями попариться, зимой прорубь прорубить, занырнуть туда. Это счастье, радость и удовольствие.