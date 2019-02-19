Александр Лукашенко на совещании по демографической ситуации в Беларуси: «Надо разобраться в системе поддержки»

Новости Беларуси. Важнейшая для нашего общего будущего тема демографической безопасности 19 февраля в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости проходит большое совещание. К разговору приглашены представители правительства, Администрации Президента, губернаторы.

Однако и при такой системе поддержки, к сожалению, по итогам 2018 года нас стало меньше: почти 9 миллионов 476 тысяч человек. И если не принимать мер, то, по прогнозам специалистов, нация будет стареть, а количество населения, естественно, уменьшаться. А здесь проблема переходит уже в экономическую плоскость. Глава государства поручил разобраться в причинах и усовершенствовать уже существующие меры.

Именно по инициативе Президента в Беларуси приняты исключительные меры для поддержки семей с детьми. Это оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, программа семейного капитала и льготные кредиты для многодетных. Во многих странах о подобных стимулах даже не слышали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо разобраться в системе поддержки и в тех видах поддержки семей с детьми. Посмотреть, может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь вообще убрать, которая не работает.

К примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи – это всё. Ну а если вы где-то там на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара, – ну так это вы распыляете просто денежные средства.

Поэтому надо подумать. Если уж усиливать, то меры, которые работают, и убирать те, которые не работают. Все равно человек в результате получит больше.

Прирост населения, повышение трудового потенциала – вопрос национальной безопасности, и для нас он звучит так же остро, как и для других развитых стран. Наша задача – в ближайшие годы разработать и реализовать действенные меры, направленные на увеличение рождаемости населения Беларуси. Важно уделить внимание формированию в обществе позитивного и уважительного отношения к материнству и семейным ценностям.

Ирина Костевич: необходимо сделать инвентаризацию всех пособий, льгот, гарантий для семей