Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах

Новости Беларуси. Здесь испытывают новый датчик. Он будет замерять среднюю скорость авто на протяжении 10 километров. Это, надеются, поможет избежать локальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Возможно, скоро камеры будут фиксировать заезд на стоп-полосу и проезд на красный. Такую инновацию инициировало ГАИ. Она уже прошла согласование госорганов.

А вот существующие камеры, говорят в Госавтоинспекции, будут располагать по-другому: прежде всего в местах, где ПДД случаются из-за превышения, ведь скорость – в топе причин аварий. При этом останется дифференцированный подход. Причесывать всех «под одну гребенку» не дело.

Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД Беларуси:

Сотрудники достаточно доброжелательно относятся на сегодняшний день к тем, кто по неосторожности совершил какое-то правонарушение. Мы с удовольствием ограничимся беседой или предупреждением.

Но есть люди, которые по 100 и более раз нарушают ПДД в течение года. На тех, кто не понимает, кто системно продолжает это делать, мы будем влиять посредством существующего законодательства.