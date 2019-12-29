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Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах

29 декабря 2019 16:59
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Новости Беларуси. Здесь испытывают новый датчик. Он будет замерять среднюю скорость авто на протяжении 10 километров. Это, надеются, поможет избежать локальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах-1

Возможно, скоро камеры будут фиксировать заезд на стоп-полосу и проезд на красный. Такую инновацию инициировало ГАИ. Она уже прошла согласование госорганов.

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За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах-4

Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах-6

А вот существующие камеры, говорят в Госавтоинспекции, будут располагать по-другому: прежде всего в местах, где ПДД случаются из-за превышения, ведь скорость – в топе причин аварий. При этом останется дифференцированный подход. Причесывать всех «под одну гребенку» не дело.

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Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах-9

Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД Беларуси:
Сотрудники достаточно доброжелательно относятся на сегодняшний день к тем, кто по неосторожности совершил какое-то правонарушение. Мы с удовольствием ограничимся беседой или предупреждением.

Но есть люди, которые по 100 и более раз нарушают ПДД в течение года. На тех, кто не понимает, кто системно продолжает это делать, мы будем влиять посредством существующего законодательства.

# ГАИ # общество # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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