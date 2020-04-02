Юрий Сенько: «Мы определяем категории товаров, которые можем оформить прямо на границе»

Новости Беларуси. 2 апреля Президент принял с докладом главу таможенного комитета. На встрече во Дворце Независимости обсуждалась ситуация на границе. В 2020 году транзитные потоки через Беларусь увеличились.

Президента интересовали экономические показатели работы таможни. Число грузов, которые оформляются на границе, за январь-март выросло на несколько процентов по сравнению с таким же периодом 2019 года. Оформлено 400 тысяч партий груза. Импорт на территорию нашей страны увеличился на 4 %. Все это отразилось и на таможенных платежах, которые поступают в бюджет.

Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться

Как сообщил Юрий Сенько, на белорусской границе ускорят оформление товаров первой необходимости, которые предназначены для внутреннего потребления. Такой груз будет оформляться прямо на пограничном пункте. То есть из-за границы товар может следовать прямо на предприятие без промежуточного заезда на внутренний пункт таможенного оформления.