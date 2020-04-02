Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться

Новости Беларуси. Транзитные потоки через Беларусь в 2020 году увеличились. Такие данные озвучил глава таможенного комитета Юрий Сенько во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»
С докладом его принял Александр Лукашенко. Прежде всего, Президента интересовали экономические показатели работы таможни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Граница – это большой показатель и лакмусовая бумажка функционирования экономики. Я информирован о передвижениях большегрузных автомобилей, о передвижениях через границу в ту и обратную сторону и граждан Беларуси, и других граждан. Я в курсе дела вашей оценки, что происходит с точки зрения таможенника с экономикой, прежде всего Беларуси. Для меня это важнейший вопрос, как я часто говорю, что вирусы приходят и уходят весной, вы знаете тоже не хуже меня, а жизнь будет продолжаться. И вот какая будет эта жизнь, во многом зависит от того, как мы работаем сегодня. Поэтому экономика для меня вопрос номер один, все больше занимаюсь этим сейчас.
Александр Лукашенко поинтересовался также состоянием здоровья белорусских таможенников. Они постоянно контактируют с людьми, приезжающими из других стран и в условиях пандемии коронавируса должны соблюдать все необходимые меры безопасности.