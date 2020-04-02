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Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться

02 апреля 2020 11:02
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Новости Беларуси. Транзитные потоки через Беларусь в 2020 году увеличились. Такие данные озвучил глава таможенного комитета Юрий Сенько во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»

С докладом его принял Александр Лукашенко. Прежде всего, Президента интересовали экономические показатели работы таможни.

Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Граница – это большой показатель и лакмусовая бумажка функционирования экономики. Я информирован о передвижениях большегрузных автомобилей, о передвижениях через границу в ту и обратную сторону и граждан Беларуси, и других граждан. Я в курсе дела вашей оценки, что происходит с точки зрения таможенника с экономикой, прежде всего Беларуси. Для меня это важнейший вопрос, как я часто говорю, что вирусы приходят и уходят весной, вы знаете тоже не хуже меня, а жизнь будет продолжаться. И вот какая будет эта жизнь, во многом зависит от того, как мы работаем сегодня. Поэтому экономика для меня вопрос номер один, все больше занимаюсь этим сейчас.

Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться-4

Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться-6

Александр Лукашенко поинтересовался также состоянием здоровья белорусских таможенников. Они постоянно контактируют с людьми, приезжающими из других стран и в условиях пандемии коронавируса должны соблюдать все необходимые меры безопасности.

Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться-9

# Таможня Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юрий Сенько # Фотофакт

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