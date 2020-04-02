Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться

Новости Беларуси. Транзитные потоки через Беларусь в 2020 году увеличились. Такие данные озвучил глава таможенного комитета Юрий Сенько во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»

С докладом его принял Александр Лукашенко. Прежде всего, Президента интересовали экономические показатели работы таможни.