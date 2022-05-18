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Юрий Назаров о последствиях майского урагана: в Могилёвской области их должны ликвидировать до 1 августа

18 мая 2022 21:32
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Новости Беларуси. Оперативный штаб по вопросам устранения последствий майского урагана работает в Мстиславском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаров о последствиях майского урагана: в Могилёвской области их должны ликвидировать до 1 августа-1

Сильный ветер уже в третий раз с начала года наносит ущерб белорусским лесам. Больше остальных регионов досталось Могилевской области. Сплошные рубки здесь нужно провести на территории больше 3 000 гектаров. Проблему решают комплексно: от разработки буреломов до восстановления леса.

Юрий Назаров о последствиях майского урагана: в Могилёвской области их должны ликвидировать до 1 августа-4

Юрий Назаров о последствиях майского урагана: в Могилёвской области их должны ликвидировать до 1 августа-6

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Для нас сейчас ключевым было определиться, сколько надо сил и средств для того, чтобы в оптимальные сроки, и мы их определили, что до 1 августа по Могилевской области, где наибольший объем, мы должны ликвидировать, разработать все сплошные санитарные рубки. То есть буреломы, которые надо сплошь разработать.

Почему поставили себе такую задачу? Потому что мы смотрим дальше, мы должны к осеннему лесокультурному периоду подготовиться к восстановлению леса. Поэтому сегодня обсуждали с главными лесничими в том числе, чем мы будем восстанавливать, какими породами будем восстанавливать вот эти поврежденные насаждения. Это тоже вопрос серьезный, потому что это вопрос будущего.

Юрий Назаров о последствиях майского урагана: в Могилёвской области их должны ликвидировать до 1 августа-9

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Заедет до тысячи человек дополнительно, которые будут выполнять все эти работы. Сегодня уже стоит вопрос о взаимодействии с органами местной власти, чтобы организовать быт людей и достойные и, самое главное, безопасные условия труда, поскольку разработка ветровально-буреломных лесосек самая трудозатратная работа, и с точки зрения опасности для работников это самые опасные условия труда.

Юрий Назаров о последствиях майского урагана: в Могилёвской области их должны ликвидировать до 1 августа-12

На ликвидации последствий бурелома будут задействованы 80 лесхозов страны. Устранить все последствия майской непогоды планируют к 1 августа.

Дроны, квадрокоптеры и вышки. Как следят за посещением лесов в пожароопасный период, читайте здесь.

# Государственная лесная политика # общество # Юрий Назаров # Александр Драгун # Фотофакт

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