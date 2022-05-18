Юрий Назаров о последствиях майского урагана: в Могилёвской области их должны ликвидировать до 1 августа

Сильный ветер уже в третий раз с начала года наносит ущерб белорусским лесам. Больше остальных регионов досталось Могилевской области. Сплошные рубки здесь нужно провести на территории больше 3 000 гектаров. Проблему решают комплексно: от разработки буреломов до восстановления леса.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Для нас сейчас ключевым было определиться, сколько надо сил и средств для того, чтобы в оптимальные сроки, и мы их определили, что до 1 августа по Могилевской области, где наибольший объем, мы должны ликвидировать, разработать все сплошные санитарные рубки. То есть буреломы, которые надо сплошь разработать.

Почему поставили себе такую задачу? Потому что мы смотрим дальше, мы должны к осеннему лесокультурному периоду подготовиться к восстановлению леса. Поэтому сегодня обсуждали с главными лесничими в том числе, чем мы будем восстанавливать, какими породами будем восстанавливать вот эти поврежденные насаждения. Это тоже вопрос серьезный, потому что это вопрос будущего.