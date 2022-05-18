Дроны, квадрокоптеры и вышки. Как следят за посещением лесов в пожароопасный период?

Новости Беларуси. В лесхозах Минской области работает 325 камер фото- и видеофиксации. Только в Крупском районе их 20. Устройства используют для отслеживания пожароопасных мест в зеленых массивах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В лесхозах Минской области работает 325 камер фото- и видеофиксации. Только в Крупском районе их 20. Устройства используют для отслеживания пожароопасных мест в зеленых массивах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Представители лесхоза следят за ситуацией круглосуточно в режиме реального времени. Мониторинг также проводят с помощью дронов, квадрокоптеров и вышек. В пожароопасный период действуют ограничения на посещение лесов. Вся актуальная информация размещена на сайтах лесхозов, а также специальных знаках возле въездов в массивы. Нарушителям грозит административная ответственность.
Анатолий Бульбочкин, главный лесничий Крупского лесхоза:
Меры, направленные на ограничение посещения лесного фонда либо полный запрет посещения лесного фонда, направлены на обеспечение безопасности наших граждан и их имущества, а также лесного фонда. Ограничивается заезд граждан на транспортных средствах, также проведение каких-то определенных лесосечных работ, возможно ограничение посещения определенных лесных массивов. Ограничения определяются количеством осадков за определенный период, температурой.
В Крупском лесхозе для тушения лесных пожаров предусмотрено пять автомобилей и 11 пожарно-химических станций. Регулярно проводится патрулирование лесного фонда. В 2022 году в районе зафиксирован только один случай возгорания в лесу.