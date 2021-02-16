Юрий Назаров о мотовелозаводе: предприятию быть, и оно должно развиваться дальше

Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на мотовелозаводе выпускается более 120 моделей велосипедов и 9 моделей мототехники. В 2019 году здесь освоили выпуск нового вида продукции – электровелосипедов. Экспорт товаров составляет почти 6,3 миллиона долларов.
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Как рассказал журналистам вице-премьер Юрий Назаров, до 2023 года предприятие собирается удвоить объем выпуска велосипедов. Рассматривается вариант создания абсолютно нового производства с использованием средств инновационного фонда столицы.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Площадка вся сегодня по Партизанскому проспекту – это 27,5 гектара. Такая площадка для нового производства абсолютно не нужна. Поэтому в предложении горисполкома эту площадку, наверное, надо передать технопарку минскому, который на Солтыса имеет определенные хорошие наработки, хороший опыт, чтобы технопарк горисполкома управлял этой площадью. А для завода построить, если 20 тысяч квадратов, они говорят, надо производственной площади – это до 5 гектаров, 4,5 гектара. И в рамках технопарка на этой площадке надо постараться развернуть производство комплектующих. Утрирую, кто-то спицу будет производить, кто-то звонок для этого велосипеда. Вот тогда идея будет – генерация производства на этих площадях.
Предприятию быть, и оно должно развиваться дальше. Таков итог сегодняшнего разговора во Дворце Независимости. Кроме того, Президент намерен лично посетить площадку мотовелозавода.