Юрий Назаров о мотовелозаводе: предприятию быть, и оно должно развиваться дальше

Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на мотовелозаводе выпускается более 120 моделей велосипедов и 9 моделей мототехники. В 2019 году здесь освоили выпуск нового вида продукции – электровелосипедов. Экспорт товаров составляет почти 6,3 миллиона долларов.

Александр Лукашенко: в числе лучших брендов нашей страны и мотовелозавод, его нельзя потерять

Как рассказал журналистам вице-премьер Юрий Назаров, до 2023 года предприятие собирается удвоить объем выпуска велосипедов. Рассматривается вариант создания абсолютно нового производства с использованием средств инновационного фонда столицы.