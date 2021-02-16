Александр Лукашенко требует определения чётких перспектив развития мотовелозавода

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода. 16 февраля для обсуждения этой темы глава государства собрал совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники, сообщает БЕЛТА.

Президент напомнил, что производство первой отечественной мото- и велопродукции началось в 1945 году и пережило распад Советского Союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последние годы во всем мире сформировался огромный запрос на здоровый образ жизни, а спортивная активность стала популярной как никогда. Но то ли еще будет. Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9 %.

Глава государства констатировал, что таким образом сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере. В Беларуси сохранено производство вело- и мотопродукции отечественных торговых марок «Аист» и «Минск», освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники.

Александр Лукашенко:

Но, к сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть.

По словам Президента Беларуси, и экспорт слабый, не решает проблему продаж.

Александр Лукашенко:

Это неудивительно, если утрачено ключевое звено производства – собственное конструкторское бюро. Чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, временный. Вдолгую работать таким образом невозможно.