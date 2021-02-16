В Минске усилят работу по очистке города от снега и уборке подъездов. Поручение службам ЖКХ дал Владимир Кухарев

Новости Беларуси. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства Минска уборка в подъездах и во дворах, а также благоустройство придомовых территорий должны быть приоритетными направлениями в работе. Такое поручение ответственным службам дал мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Именно эти вопросы вызывают больше всего нареканий горожан, потому им нужно уделять первоочередное внимание. Главам районных администраций поставлена задача укомплектовать штаты жилищных организаций рабочими по комплексной уборке.

Также усилят работу по очистке города от снега, в том числе активнее задействуют эвакуаторы для перемещения машин, которые мешают уборке улиц и дворов.