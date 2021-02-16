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В Минске усилят работу по очистке города от снега и уборке подъездов. Поручение службам ЖКХ дал Владимир Кухарев

16 февраля 2021 13:40
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Новости Беларуси. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства Минска уборка в подъездах и во дворах, а также благоустройство придомовых территорий должны быть приоритетными направлениями в работе. Такое поручение ответственным службам дал мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске усилят работу по очистке города от снега и уборке подъездов. Поручение службам ЖКХ дал Владимир Кухарев-1

Именно эти вопросы вызывают больше всего нареканий горожан, потому им нужно уделять первоочередное внимание. Главам районных администраций поставлена задача укомплектовать штаты жилищных организаций рабочими по комплексной уборке.

В Минске усилят работу по очистке города от снега и уборке подъездов. Поручение службам ЖКХ дал Владимир Кухарев-4

Также усилят работу по очистке города от снега, в том числе активнее задействуют эвакуаторы для перемещения машин, которые мешают уборке улиц и дворов.

В Минске усилят работу по очистке города от снега и уборке подъездов. Поручение службам ЖКХ дал Владимир Кухарев-7

Особое внимание порядку на территориях вблизи организаций торговли и сервиса. Санитарные службы уже проверили более трех тысяч городских территорий. Недостатки выявлены в 12 % случаев. Оштрафованы 38 должностных и одно юридическое лицо.

# Проблемы ЖКХ # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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