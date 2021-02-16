Тесто замешивалось вручную, а в смену выпускали 1 600 килограммов хлеба. История Молодечненского хлебозавода

Новости Беларуси. Молодечненский хлебозавод построили после освобождения города во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. В послевоенное время он был буквально кормильцем всего района. Выпускалась тогда всего пара позиций, и почти все делалось вручную.

Инна Казакевич, инженер-технолог первой категории Молодечненского хлебозавода:

На заводе находились три жарочных печи, которые топились дровами. Вручную замешивалось тесто, формовалось и выпускалось около 1 600 килограммов хлеба в смену. Далее проходила реконструкция завода, уже в 1959 году был выстроен основной корпус, в котором мы находимся. В начале 70-х в этом корпусе были установлены агрегаты для непрерывного тестоведения, а в пекарном цеху были установлены три печи, расстойно-печные агрегаты, которые облегчили ручной труд примерно на 50 %.

За свою историю предприятие не раз обновлялось. После последней модернизации – гордость завода – склад бестарного хранения. В огромных бункерах высотой в несколько этажей хранится мука. Просеивается она самым современным способом.