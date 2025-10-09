Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии с успешным проведением выборов

Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления и подчеркнул твердое стремление Минска углублять отношения дружбы и сотрудничества с Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверенная победа кандидатов «Грузинской мечты» является подтверждением их соответствия высоким стандартам ответственности, надежности и профессионализма, а также свидетельствует о широкой поддержке взятого Вами курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества.

Полагаю, что народные избранники внесут весомый вклад в расширение белорусско-грузинских межрегиональных связей, будут способствовать реализации новых торгово-экономических и гуманитарных проектов.