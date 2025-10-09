Пишут ли белорусы письма? Узнали, насколько востребованы почтовые услуги

Жанна Шебеко, директор Минского филиала РУП «Белпочта»:

Конечно, белорусы отправляют письма, и статистика по письменной корреспонденции у нас есть, хотя официально статистики по переписке между гражданами нет. Тем не менее мы с вами понимаем, что и писем, и открыток слать стали наши граждане меньше, это неоспоримый факт.

Но в то же время, если взять статистику, например, за последние 11 лет, мы констатируем, что у нас объемы по Минскому филиалу РУП «Белпочта» не снизились. Объемы даже приросли на 10% с 2011 года по этот период. Потому что изменились условия работы для почты, изменилась и трансформировалась в целом услуга письменной корреспонденции.