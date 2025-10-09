Пишут ли белорусы письма? Узнали, насколько востребованы почтовые услуги

Пишут ли белорусы письма? Об этом и не только поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Жанна Шебеко, директор Минского филиала РУП «Белпочта».
Илья Нечаев, ведущий:
Мы обсуждали тему открыток и писем. Скажите, а сейчас белорусы пользуются такими услугами? Отправляют ли письма?
Жанна Шебеко, директор Минского филиала РУП «Белпочта»:
Конечно, белорусы отправляют письма, и статистика по письменной корреспонденции у нас есть, хотя официально статистики по переписке между гражданами нет. Тем не менее мы с вами понимаем, что и писем, и открыток слать стали наши граждане меньше, это неоспоримый факт.
Но в то же время, если взять статистику, например, за последние 11 лет, мы констатируем, что у нас объемы по Минскому филиалу РУП «Белпочта» не снизились. Объемы даже приросли на 10% с 2011 года по этот период. Потому что изменились условия работы для почты, изменилась и трансформировалась в целом услуга письменной корреспонденции.
Подробности в видео.