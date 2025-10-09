Прямой эфир

Пишут ли белорусы письма? Узнали, насколько востребованы почтовые услуги

09 октября 2025 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пишут ли белорусы письма? Об этом и не только поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Жанна Шебеко, директор Минского филиала РУП «Белпочта».

Илья Нечаев, ведущий:
Мы обсуждали тему открыток и писем. Скажите, а сейчас белорусы пользуются такими услугами? Отправляют ли письма?

Пишут ли белорусы письма? Узнали, насколько востребованы почтовые услуги-2

Жанна Шебеко, директор Минского филиала РУП «Белпочта»:
Конечно, белорусы отправляют письма, и статистика по письменной корреспонденции у нас есть, хотя официально статистики по переписке между гражданами нет. Тем не менее мы с вами понимаем, что и писем, и открыток слать стали наши граждане меньше, это неоспоримый факт. 

Но в то же время, если взять статистику, например, за последние 11 лет, мы констатируем, что у нас объемы по Минскому филиалу РУП «Белпочта» не снизились. Объемы даже приросли на 10% с 2011 года по этот период. Потому что изменились условия работы для почты, изменилась и трансформировалась в целом услуга письменной корреспонденции.

Подробности в видео.

# Почта Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии с успешным проведением выборов
09 октября 2025 07:45

Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии с успешным проведением выборов

Минчане стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ
09 октября 2025 07:45

Минчане стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан
09 октября 2025 07:33

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан