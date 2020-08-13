Юрий Караев: «Я с этим чувством и уверенностью живу здесь уже 34 года»

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Я слышу некоторые иронические высказывания, что «хватит вам уже своей стабильной стабильностью нас успокаивать». Я такое читал. Люди не ценят стабильность и спокойствие. Не все. Слава богу, огромное большинство – это нормальные, обычные люди, спокойные.

Марат Марков, ОНТ:

Мы с вами потому и встретились сегодня, что для подавляющего большинства людей то, что происходило несколько дней назад…