Юрий Караев: «Я с этим чувством и уверенностью живу здесь уже 34 года»

Новости Беларуси. Личную историю рассказал министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
Новости Беларуси. Личную историю рассказал министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Я слышу некоторые иронические высказывания, что «хватит вам уже своей стабильной стабильностью нас успокаивать». Я такое читал. Люди не ценят стабильность и спокойствие. Не все. Слава богу, огромное большинство – это нормальные, обычные люди, спокойные.
Марат Марков, ОНТ:
Мы с вами потому и встретились сегодня, что для подавляющего большинства людей то, что происходило несколько дней назад…
Юрий Караев:
Можно скажу лично?
Марат Марков:
Конечно.
Юрий Караев:
Я когда из военного училища распределялся, моя соседка в моем интернациональном дворе в родном Орджоникидзе сказала: «Юра, ты куда распределился?» Я говорю: «В Беларусь». Она говорит: «Как тебе повезло. Это самый лучший народ». Я с этим чувством и уверенностью живу здесь уже 34 года.