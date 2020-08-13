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Юрий Караев: «Я с этим чувством и уверенностью живу здесь уже 34 года»

13 августа 2020 22:59
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Новости Беларуси. Личную историю рассказал министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.

Юрий Караев: «Я с этим чувством и уверенностью живу здесь уже 34 года»-1

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Я слышу некоторые иронические высказывания, что «хватит вам уже своей стабильной стабильностью нас успокаивать». Я такое читал. Люди не ценят стабильность и спокойствие. Не все. Слава богу, огромное большинство – это нормальные, обычные люди, спокойные.

Марат Марков, ОНТ:
Мы с вами потому и встретились сегодня, что для подавляющего большинства людей то, что происходило несколько дней назад…

Юрий Караев: «Я с этим чувством и уверенностью живу здесь уже 34 года»-4

Юрий Караев:
Можно скажу лично?

Марат Марков:
Конечно.

Юрий Караев:
Я когда из военного училища распределялся, моя соседка в моем интернациональном дворе в родном Орджоникидзе сказала: «Юра, ты куда распределился?» Я говорю: «В Беларусь». Она говорит: «Как тебе повезло. Это самый лучший народ». Я с этим чувством и уверенностью живу здесь уже 34 года.

# Милиция Беларуси # общество # Юрий Караев # Марат Марков # Фотофакт

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