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ГПК: за день контрольные службы ЕС оформили 20% фур от нормы

09 октября 2025 09:17
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ГПК: за день контрольные службы ЕС оформили 20% фур от нормы-0

За день контрольные службы ЕС пропустили только 20% грузовых автомобилей от установленной нормы. На границе скопилось более 5 395 грузовиков. Об этом пишет ГПК в Telegram-канале.

Самым загруженным переходом остаются Кукурыки (Козловичи) – 3 325 транспортных средств, из которых было пропущено 32 %. В Мядининкай (Каменный Лог) было пропущено только 11% транспортных средств. В Шальчининкай (Бенякони) из 570 ожидавших фургонов пропустили 23 %. В Патерниеки (Григоровщина) – 17 %.

На легковом направлении Тересполь (Брест) было зарегистрировано 517 транспортных средств, из которых прошло 47 %.

Фото: pixabay

# Госпогранкомитет

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