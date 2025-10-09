Латвийские военные будут вырубать лес для пополнения бюджета страны

В Латвии правительство решила пополнить бюджет за счет продажи древесины, которая заготовлена на военных объектах. Как ожидают, доход составит около 2,7 млн евро в год. Об этом пишет БЕЛТА.

При этом Министерство обороны заключило соглашение с Государственными лесами Латвии, в котором будет прописан порядок проведения рубок, расчисток.

В ведомственных лесах заготовлена около 1,2 млн кубометров древесины, и ежегодно планируется заготавливать 62 тыс. кубометров. Общая стоимость проекта оценивается в 3,5 миллиона евро.

Эта мера связана с необходимостью поиска дополнительных источников поступлений в бюджет.

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