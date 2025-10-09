Буллит Кадри помог. «Калгари» по буллитам обыграл «Эдмонтон»

«Калгари Флэймз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в серии буллитов со счетом 4:3. Об этом пишет РИА Новости.

Матч проходил в Эдмонтоне. В составе хозяев отличились Ньюджент-Хопкинс, Манджапейн и Драйзайтль. У гостей отличились Гридин, Заря и Коулман. Победный гол забил Кадри.

Для 19-летнего Матвея Гридина это был дебют в НХЛ, и он стал второй звездой встречи. Макдэвид сделал две результативные передачи.

Следующая игра «Калгари» состоится 10 октября против «Ванкувера», а «Эдмонтон» сыграет с той же командой 12 октября.

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