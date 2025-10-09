Прямой эфир

Буллит Кадри помог. «Калгари» по буллитам обыграл «Эдмонтон»

09 октября 2025 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Буллит Кадри помог. «Калгари» по буллитам обыграл «Эдмонтон»-0

«Калгари Флэймз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в серии буллитов со счетом 4:3. Об этом пишет РИА Новости.

Матч проходил в Эдмонтоне. В составе хозяев отличились Ньюджент-Хопкинс, Манджапейн и Драйзайтль. У гостей отличились Гридин, Заря и Коулман. Победный гол забил Кадри.

Для 19-летнего Матвея Гридина это был дебют в НХЛ, и он стал второй звездой встречи. Макдэвид сделал две результативные передачи.

Следующая игра «Калгари» состоится 10 октября против «Ванкувера», а «Эдмонтон» сыграет с той же командой 12 октября.

Фото: pixabay

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
В Узбекистане сократят более 2 тыс. чиновников из-за внедрения ИИ
09 октября 2025 07:55

В Узбекистане сократят более 2 тыс. чиновников из-за внедрения ИИ

Латвийские власти рассчитывают заработать на деревьях с военных полигонов
09 октября 2025 07:43

Латвийские власти рассчитывают заработать на деревьях с военных полигонов

Шайба Горбунова помогла. «Автомобилист» одолел СКА в КХЛ
09 октября 2025 07:42

Шайба Горбунова помогла. «Автомобилист» одолел СКА в КХЛ