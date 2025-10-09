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Овечкин не забил. «Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче сезона НХЛ

09 октября 2025 09:29
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Овечкин не забил. «Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче сезона НХЛ-0

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Бостон Брюинз» – 1:3. У гостей отличились Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм и Морган Гик, а у хозяев – Том Уилсон. Об этом пишет РИА Новости.

Александр Овечкин провел на площадке 18 минут, но результативных действий не совершил.

Нынешний сезон стал для него 21-м в НХЛ и 17-м в качестве капитана.  Белорусский нападающий Алексей Протас «Вашингтона» отдал результативную передачу.

В другом матче дня «Торонто» обыграл «Монреаль» со счетом 5:2. Форвард «Монреаля» Иван Демидов не набрал ни одного очка.

Фото: pixabay

# Хоккей

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