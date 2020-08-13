«Я хочу помогать ближнему, спасти его имущество». Польские пожарные-добровольцы приняли участие в учениях под Гродно

Новости Беларуси. Под Гродно развернулись международные тактические учения белорусских спасателей и польских пожарных-добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легенды учебных маневров весьма разнообразны: в многоэтажном здании возник пожар, водитель застрял в автомобиле на дороге, а поезд с опасным грузом попал в аварию. В этих ситуациях важная оперативная работа профессионалов. Чем полезен обмен таким опытом – репортаж Галины Буро.

Работники МЧС у места ДТП. Один автомобиль уже охватил огонь, во втором водительская дверь заблокировалась, человек не может выбраться самостоятельно. С ходу оценить ситуацию и начать спасать.

Цена промедления – жизнь человека, но и суета здесь лишняя. Особое мастерство – владение гидравлическим инструментом. С его помощью металл выпускает человека из плена.

Вадим Сидорович, начальник дежурной смены ЦОУ ПАССО Гродненского областного управления МЧС:

Это автономный аварийно-спасательный гидравлический разжим-кусачки-инструмент. Он предназначен для перекуса арматуры, металла. Он работает на электроаккумуляторе. Доступный вес, размер незначительно большой и в любые места можно его поднять, там, в квартиру на 16, на 20 этаж.

За действиями гродненских спасателей внимательно следят польские пожарные-добровольцы. Им предстоит повторить. Одежда-боёвка у гостей своя, а вот инструмент опробуют белорусский.

Альберт Левко – индивидуальный предприниматель, живёт под Белостоком и уже 10 лет в пожарных-добровольцах, такие дружины в Польше первыми выезжают на ЧС. Зарплата им не положена, даже наоборот, люди за свои деньги покупают инвентарь.

Альберт Левко, боец добровольной пожарной части «Погожалки» (Польша):

Инструмент у вас стандартный, европейского уровня и высокого качества. Нам было легко работать. А почему я стал добровольцем? Я хочу помогать ближнему, спасти его имущество. Иногда, находясь дома, я слышу звук сирены, и сразу стараюсь со своими коллегами выехать на место происшествия, чтобы помочь другим. И это приносит удовольствие.

Конечно, польские добровольцы не готовы ликвидировать крупные ЧС, для этого есть профессиональные службы. Но знать алгоритм им не помешает. Поэтому мастер-класс от белорусских спасателей.

Галина Буро, корреспондент:

В этой цистерне находится опасный груз – легковоспламеняющаяся жидкость. А теперь, представьте: произошла нештатная ситуация, и химическое вещество вытекло прямо на железнодорожные пути. Малейшая искра – и масштабный взрыв.

Мощное пламя – здесь уже спасателям нужны специальные костюмы: теплоотражательные и химзащиты. А для подачи воды с пеной – установка комбинированного пожаротушения. Напор – до 50 метров.

Пётр Титко, заместитель войта гмины Добжинёво-Дуже Подлясского воеводства (Польша):

Это очень важно для наших пожарных-добровольцев, которые не имели такого опыта международного сотрудничества. То, что мы сегодня увидели – это очень профессионально. И важно, что наши стражи это даже попробовали сами. Мы очень благодарны белорусской стороне. Учения взаимополезные: от обмена опытом до реализации проекта международной технической помощи. Каждая сторона получает финансирование на приобретение техники, необходимого инструмента и даже на строительство новых объектов.

Иван Койта, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:

Мы планируем в 2020-21 году строить пожарный аварийно-спасательный пост в городском посёлке Сопоцкин. Уже разработана проектная документация. Выбрана площадка, ждём второго транша и приступаем к реализации данного проекта.