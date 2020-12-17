Александр Тарасенко: надеюсь, к концу декабря мы всё-таки выйдем на плато, затем пойдёт постепенное снижение

Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших. Но даже в такой ситуации в больницах сохраняется резерв коек. Обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда Беларусь выйдет на плато, как изменилась работа врачей и насколько эффективны лекарства в борьбе с вирусом – эти и другие темы накануне обсуждали наши коллеги в эфире «Беларусь 1» в программе «Понятная политика».

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Приближаемся сейчас к плато. Заболеваемость сейчас не имеет тех резких темпов, которые еще были две недели назад. Надеюсь, что к концу декабря мы все-таки выйдем на плато, на котором пробудем месяц, а то и два, затем пойдет постепенное снижение.

Ситуация с COVID-19 в Беларуси на личном контроле главы государства. Напомним, во время посещения могилевской больницы, Президент отметил, что в стране уже работают над созданием собственной вакцины.